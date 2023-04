A un mes de su divorcio, el ex de Lola Cordero anunció que se casa: con quién

Es que en las últimas horas en Socios del Espectáculo anunciaron que Alexis Puig le habría pedido casamiento a Luciana Méndez, su novia desde hace unos meses. Ella es ingeniera y también actriz y comparte los mismos intereses que el periodista. "Empezamos a salir a principios de año, si bien nos conocíamos por Instagram y no habíamos interactuado”, había contando Alexis hace un tiempo. “Si ella no me hubiera invitado, yo no la hubiera invitado. No me habría animado, no porque no me gustara o no me dieran ganas”, admitió.