El anuncio de Lourdes Sánchez: "Se viene el segundo"

Todo comenzó cuando el histórico productor de Marcelo Tinelli se acercó con su hijo Valentín y con un inmenso ramo de flores, tomó el micrófono y se dirigió a Lourdes con el público presente en el corsódromo Nolo Alías como testigo. Fue un momento inolvidable para toda la familia.

“Están tu mamá, tu papá, tu hermano. Valentín. Espero que salga bien. Acá tengo un anillo. Te quiero decir que te amo. Y te quiero preguntar si te querés casar conmigo”, expresó Prada. La bailarina dio unos pasos hacia atrás entre la sorpresa y la emoción, mientras una ovación caía de las tribunas de la emoción. Después de un beso, el productor se arrodilló para cumplir las formalidades del caso. “En el medio del carnaval es muy emocionante”, agregó, ahora bajo una lluvia de papelitos, mientras la voz del locutor le daba más épica al momento.

Cabe recordar que el rumor de la boda de Prada y Sánchez viene dando vueltas hace tiempo, pero no había coincidencias entre los tiempos. El año pasado, la conductora de Comer para creer se había referido al tema con humor. “No estoy casada, este anillo me lo compré yo, parece de compromiso, pero no es; y sí es cierto que estamos hace 12, casi 13 años ya”, contó, además de mencionar que están unidos para siempre desde el nacimiento de su hijo Valentín.

“Él me propuso matrimonio este año y yo le dije que no”, rememoró, y explicó el motivo: “Después de que yo me arrastrara durante años insistiendo, casémonos, ahora ya no, porque yo cuido mucho la economía de la casa y es muy caro casarse hoy”. Al parecer, ahora cerraron los números y todo va camino al sí.