Qué dijo el marido de Lourdes Sánchez al ver sus chats hoy con Fede Bal

El escándalo de los chats hot de Fede Bal estalló hace semanas, pero sus repercusiones no dejan de aparecer. Esta vez fue Lourdes Sánchez quien salió a hablar del tema. La mediática había sido una de las apuntadas como supuesta amante del hijo de Carmen Barbieri, luego que se filtraran una serie de charlas entre ella y él, sin embargo, se supo luego que estos (junto a los que involucraban a Florencia de la Ve) eran falsos.

Invitada en LAM, Lourdes reveló qué sintió al ver su nombre en medio de semejante escándalo y contó cuál fue la reacción del Chato Prada sobre esto. “Cuando me hablaron de los chats de Fede empecé a temblar”, admitió la mediática.

“Cuando vimos los chats, le dije: ‘esto no es mío’. Enseguida le comenté: ‘Son falsos’”, reveló Lourdes Sánchez antes de hacer referencia a una de las conversaciones donde decía que tenía feo olor: “Lo que más me enfureció fue eso. Porque yo huelo rico”.

Lourdes reveló que sufrió más de lo cuenta debido a cómo esto podía afectar su pareja. “Soy súper cuidadosa. Horrible esa conversación. Pero bueno, la verdad que la pasé mal. Sobre todo por Pablo, él recibió mensajes horribles. De todo”, explicó.

Chato prada lourdes 2.jpg

“Él está recontra acostumbrado. Me dice: ‘A mí no me pasa nada’”, agregó Lourdes Sánchez en referencia a lo que pensó el Chato Prada con los chats. “Estaba más preocupado por el beso que se dieron en la pista (con Bal)”, acotó De Brito, haciendo referencia a las épocas donde ella y Fede Bal participaban juntos en el Bailando por un Sueño.

“Por eso, él sabía que yo podía caer en esa volteada porque nos dimos un beso que fue consensuado en esa época también. Lo hablamos con el Chato, Fede le preguntó a él. Fue para sumar, no por otra cosa”, explicó Lourdes Sánchez.