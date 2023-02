La palabra de Lourdes Sánchez tras la filtración de supuestos chats con Fede Bal

Las repercusiones de la escandalosa separación de Fede Bal siguen siendo tendencia y generando los más desopilantes memes en las redes sociales. Desde que se conocieron los supuestos chats picantes del actor con Lourdes Sánchez y Flor de la V se puso en duda la veracidad de estos, algo que no sucedió con los que cruzó con Estefi Berardi, que se dieron por ciertos.

En diálogo con TN Show Lourdes le restó importancia a los chas de alto contenido erótico aduciendo que "son truchos" , motivo por el cual no tiene intenciones de realizar acciones legales contra quienes los difundieron como sí lo hizo Berardi, que puso el tema en manos del doctor Fernando Burlando .

Al momento de ser consultada sobre qué había sentido al ver los mensajes en los que un supuesto Fede Bal la invita a encontrarse con él mediante un diálogo que roza lo bizarro, la bailarina correntina expresó que "me dio risa el chat” .

Lourdes Sánchez y Fede Bal.jpg Lourdes Sánchez y Fede Bal fueron pareja en el Bailando por un Sueño 2019.

En la captura de la conversación se lee que él le dice que no se preocupe por su novia "S", como la nombra la supuesta Lourdes. Y le asegura que pueden encontrarse tranquilos. "Le digo que tengo una nota. Hacé gimnasia, no te bañes, tu transpiración me mata", le dice quien en teoría sería Bal.

“¡Sucio! Esos morbos que tenés me sorprenden”, le responde la correntina. Y la charla derrapa cuando él supuesto Fede Bal le confiesa “el olor a culo tan rico que tenías cuando terminábamos de ensayar. Loco, qué hermosa sos”. A lo que la supuesta Lourdes responde: “¡Cómo extraño el 2019!”.

Ese fue el año en que el actor y la bailarina formaron pareja en el Bailando por un Sueño. El mismo año en el que el protagonista de Kinky Boots estaba de novio con Bianca Iovenitti, quien asegura que los chats serían reales y afirma que él le fue infiel con Lourdes Sánchez, sin nombrarla, pero dando claras señales de que se refiere a ella.

En las redes, las especulaciones siguen a la orden del día. Algunos dan por ciertos los chats. Mientras que otros aseguran que son truchos porque en las primeras imágenes que compartió Sofía Aldrey la aplicación de mensajería de Instagram estaba seteada en inglés, mientras que en los de Lourdes y Flor se la ve en castellano.

Muchos otros se preguntan qué pasará con la relación entre la bailarina y el Chato Prada que le pidió casamiento en el Carnaval de Corrientes hace apenas una semana, micrófono en mano y de rodillas ante una multitud.

Lourdes Sánchez chat con Fede Bal.jpg El supuesto chat entre Lourdes Sánchez y Fede Bal que se hizo viral en las redes sociales.