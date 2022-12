Lourdes Sánchez reveló por qué está toda moretoneada

Si bien Lourdes Sánchez tiene una gran escuela, la bailarina correntina está constantemente en busca de perfeccionamiento. Hace unas semanas, comentó que participará de los desfiles de carrozas por el carnaval de Corrientes, la capital nacional del carnaval, y desde ese momento no para de tomar clases.

A través de las historias de Instagram, la correntina expuso cómo le quedaron las piernas llenas de moretones después de su primera prueba en el aro y el Chato Prada se sorprendió por completo: "Ah, no. no", dijo. "Es por el aro, ves. Metés acá. Pero bueno, es hasta que se me acostumbre la piel", aseguró ella.

El fin de semana pasado, la famosa bailarina y su pareja sorprendieron en las redes sociales al contar lo ocurrido cuando habían ido a cenar al restaurante preferido de Valentín, el hijo que tienen en común. "Vinimos a comer a El Caruso. A Valentín le gusta este quesito con estas tostadas", dijo el productor televisivo.

"Ahí está Lourdecita, no hay nadie, tempranito", disparó Prada en Instagram. Y agregó: "Nos gusta comer temprano, muy temprano. Ocho y cuarto ya nos vinimos acá"; ante lo cual Lourdes coincidió: "Los Prada Sánchez somos muy tempraneros".

"No hay nadie en el restaurante", acotó entre risas la bailarina al mostrar que las mesas estaban totalmente vacías y eran los únicos en el lugar. Sin dudas, una costumbre muy particular que no temen sacar a la luz.