Estefi Berardi reveló de qué habló con Fede Bal tras la filtración de sus chats hot

Estefi Berardi se muestra muy firme en su postura de que los chats son truchos y que ella no tuvo ningún tipo de vínculo con Fede Bal . Es por eso que pudieron dialogar sobre lo que está sucediendo y ella no temió a la hora de contar qué le dijo.

“Con Fede ya hablé por privado, me pidió perdón un montón de veces por meterme a mí en este quilombo que no tengo nada que ver”, reveló la panelista de LAM, volviendo a dejar en claro que ella no fue la tercera en discordia en la relación de el actor con Sofía Aldrey.