Yanina Latorre mostró los errores más graves de Estefi Berardi como panelista

Desde twitter, Yanina compartió un video en donde insinúa que Tini Stoessel maltrataba a los hijos de Rodrigo de Paul. “¡Acá ensucia, inventa! ¡Miente! Cuenta barbaridades de los hijos de Rodrigo de Paul…sin ninguna prueba. AYER ME LO NEGO, acá el video donde cuenta barbaridades que le adjudica a Tini”, escribió Yanina junto al video.

Yanina contra Berardi 2.jpg

Luego, hizo memoria y compartió otro enfrentamiento que tuvo con Melody Luz. “El chat de Melody que subió sin su consentimiento. Y ahora habla de delito”, dijo en referencia a que había llamado a sus abogados por los rumores que la vinculaban con Fede Bal.“Otro chat q mostro sin autorización de la mujer de Di María. Donde también la tratan de mentirosa. Que Burlando se fije en lo que hace antes de llamar a los programas”, sumó Yanina Latorre en referencia a que Fernando Burlando sería el abogado de la joven.

“Acá la que dice que le tenemos envidia por su crecimiento, cuenta que Camila, la participante de Gran Hermano, es trans. No más preguntas señor juez”, agregó Yanina. Luego, empezó a retuitear mensajes de sus seguidores que recordabas más de los conflictos que tuvo Estefi Berardi. “Y dijo la burrada de que de Paul le prohibió la entrada de Camila Homs a Qatar”, escribió uno. “Es una chimentera que habló de mi intimidad en TV teniendo yo 18 años y habiéndole pedido explícitamente que por favor no hable del tema. ahora le está volviendo el karma, la engancharon de amante de Fede Bal y no sabe cómo atajarse”, escribió Delfina Wagner, siendo reuiteada por Yanina Latorre.

Embed Aca ensucia, inventa! Miente! Cuenta barbaridades de los hijos de Rodrigo de Paul…sin ninguna prueba. AYER ME LO NEGO. Aca el video donde cuenta barbaridades q le adjudica a Tini pic.twitter.com/3e7ejFcfWs — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 9, 2023

Embed El chat de Melody q subio sin su consentimiento. Y ahora habla de delito pic.twitter.com/ZHvzVBY2i5 — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 9, 2023

Embed Otro chat q mostro sin autorizacion de la mujer de Dimaria. Donde tambien la tratan de mentirosa. Q Burlando se fije en lo q hace antes de llamar a los programas pic.twitter.com/pv59RFpUZI — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 9, 2023

Embed Aca la q dice q le tenemos envidia por su crecimento, cuenta q Camila, la participante de Gran Hermano es trans. No mas preguntas señor juez pic.twitter.com/qWQ352hgBr — Yanina Latorre (@yanilatorre) February 9, 2023