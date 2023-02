Como no podía ser de otra manera, se buscó la palabra de todas las involucradas. Así como de las ex parejas del actor. Una de las que accedió a hablar fue la bailarina Bianca Iovenitti , con quien Bal estuvo un año de novio . La relación terminó hace cuatro años y la joven marplatense no tiene los mejores recuerdos de Federico.

Binaca habló sobre su relación en Implacables y dijo que fue " muy loco porque a mí no me caía bien, yo empecé a trabajar con ellos en el elenco y no me parecía para nada atractivo y no me pregunten como, pero terminé adentro ”.

Cuando le preguntaron como hizo para conquistarla, respondió: "él arrancó conmigo de a poquito. Hizo como un caminito de hormiga. Yo creo que Fede repite lo mismo con todas las mujeres con las que estuvo, ya sea en la manera de conquistarlas, como en la manera de actuar una vez que se separa”.

Una ex pareja de Fede Bal contó secretos nunca sabidos.mp4 Bianca Iovenitti estuvo de novia un año con Fede Bal y se siente muy identificada con lo que está viviendo Sofía Aldrey.

Para ella no hay duda de que Fede Bal tiene un modus operandi a la hora de manejarse con las mujeres. “Es exactamente igual, son patrones que se repiten. Es como si estuviera actuando todo el tiempo”, expresó la bailarina de Sex. "Me sentí identificada hasta con los chats que se filtraron. Literalmente, se maneja con todas las mujeres de la misma manera", reconoció Bianca.

Contó que lo que está viendo ahora le recuerda los dolorosos momentos que vivió con Bal. "También sufrí infidelidades de parte de él, muchísimas. Llegó un punto en que no lo pude aguantar más y terminé la relación", reveló. Y aseguró que una de las mujeres a las que se le adjudican conversaciones subidas de tono con el actor había sido amante de Bal en el 2019 cuando estaba de novia con él.

Desde el panel de Implacables quisieron saber si se trata de Flor de La V o Lourdes Sánchez, ambas involucradas en los nuevos chats que aparecieron y que algunos aseguran que no son ciertos. "No voy a decir el nombre por respeto a la pareja de la persona y a la familia. Pero ya lo han dicho. Ya se sabe... salen chats y algunos son ciertos y los que no convienen no son ciertos...", respondió.

BIANCA IOVENITTI.jpg Bianca es marplatense y forma parte del elenco de la obra Sex, de José María Muscari.

Y aseguró que "a mí me engañó con alguien... Yo lo ví, yo lo sé, yo lo viví. No voy a decir con quién pero es una de esas dos personas. En ese momento me sentí completamente boludeada de las dos partes". Pero en otra nota, en Intrusos, fue más allá y reveló que esa persona “es bailarina y ahora está casada y con hijos”.

Otra fuerte revelación de la marplatense tiene que ver con la relación de Fede Bal con Sofía Aldrey. “En un momento, pensé que era una relación sana. aparte era alguien que no tenía que ver con el medio, estaba bueno eso, también le iba a hacer bien. Y, cuando me empezó a escribir, dije ‘bueno, estamos en la misma que antes, es un b... no cambia más'...", fue su contundente relato.

En Implacables le preguntaron si son ciertas las habilidades del actor a la hora de la intimidad, de las que se habló mucho en las últimas horas. “A él a la hora del sexo le gusta hacer cosas diferentes, es más abierto. Debería ser así en sus parejas y buscar una relación abierta. Pero él es muy celoso y por ahí una pareja abierta no se la banca”, dijo Bianca, dejando claro que el Bal es un infiel al que no le gustaría que le paguen con la misma moneda.