Abandono de Benvenuti y noveno lugar para Urcera en el TC

No fue la final esperada para el cipoleño José Manuel Urcera (Chevrolet) ni para el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino) en el autódromo de Buenos Aires donde se corrió la quinta fecha del Turismo Carretera ( TC ) . Pero la peor parte se la llevó el piloto de Villa La Angostura, quien no pudo terminar la primera vuelta por una rotura del cardan, mientras que al corredor rionegrino lo perjudicaron los incidentes en el arranque y fue el noveno en cruzar la bandera a cuatros. Valentín Aguirre (Dodge) volvió a ganar y se reafirma en la cima del campeonato.

La final comenzó de forma dramática, porque el primer giro dejó a cuatro pilotos afuera. Uno de ellos era uno de los candidatos, se trata de Agustín Canapino (Chevrolet), quien hizo un trompo cuando marchaba tercero. El auto quedó en el medio de la pista y tuvo que esquivarlo todo el pelotón. El cipoleño José Manuel Urcera (Chevrolet) perdió dos posiciones, del sexto al octavo lugar, al abrirse para esquivar al campeón de la categoría.

https://twitter.com/actcargentina/status/1312799203295404033 @AgustinCanapino: "Me entraron estas piedras en el radiador y me causó un problema. Disculpas a Santi, pensé que me había tocado".#TCenBsAs pic.twitter.com/vqRPURaxOZ — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) October 4, 2020

En boxes, Canapino, enojado, responsabilizó de su infortunio a Santiago Mangoni (Chevrolet), pero luego le pidió disculpas y explicó el motivo por real que provocó el incidente: “Estas piedras me entraron al radiador y eso hizo que el líquido que perdía me haga hacer el trompo. Pensé que me había tocado Mangoni, pero no fue así. Perdón Santi por haberte culpado”.

Otro de las victimas de la primera vuelta fue el neuquino Benvenuti, que abandonó y contó enseguida la razón a través de las redes sociales. “La rotura del cardan nos dejó fuera de carrera en el comienzo de la misma”, explicó, y agregó: "Una lástima, teníamos un gran auto y la posibilidad de llevarnos muchos puntos junto a todo el equipo".

Mientras que después de trompo de Canapino, los que se tuvieron que ir a boxes fueron Guillermo Ortelli (Chevrolet) y José Savino (Ford), porque un toque de Martín Ponte (Ford) sobre el auto de Ortelli, lo dejó sin posibilidad de seguir dando pelea.

https://twitter.com/TV_Publica/status/1312806421818494978 #CarrerasArgentinas: Con su "Perla negra" @valenaguirre133 anotó su segunda victoria en el año y se consolida como el líder del #TC pic.twitter.com/388kqFCT3k — Televisión Pública (@TV_Publica) October 4, 2020

Aguirre tomó la punta y Trucco no pudo hacer nada, pese a que el auto de seguridad le volvió a dar revancha. Esto demuestra el buen momento del piloto de Arrecifes, que sumó su segunda victoria en el campeonato y ahora sacó diferencia en la tabla de posiciones. Con 197,5 puntos, se distanció a 35,5 unidades de Facundo Ardusso (Torino) y a 42,5 de Benvenuti.

Urcera, quien largó sexto, perdió posiciones en el arranque, luego no pudo recuperarse y termino la final en el autódromo Gálvez, en la novena posición. La buena noticia es que avanzó un lugar en el campeonato y está a 43,5 puntos de su compañero de estructura en el JP Carrera.