Ahora, los futbolistas deberán pelear por una chance para poder ser de la partida este fin de semana en La Chacra contra Alvarado de Mar del Plata, equipo que arrancó goleando 3-0 a Deportivo Roca.

“Me amargué mucho cuando me enteré de que no estaba habilitado y ahora me alegra que se haya resuelto rápido el trámite para poder jugar”, dijo Abayián.

El entrenador Diego Trotta ayer realizó una práctica de fútbol formal, aunque todavía no confirmó el once.

Más allá de si jugará o no desde el arranque, el delantero entiende que tiene que estar preparado para cualquier decisión del DT. “Mis expectativas son aportar todo lo que pueda y serle útil al equipo desde el lugar y la forma que me toque. Uno siempre trabaja con la ilusión de jugar 90 minutos todos los fines de semana, aunque hay que estar preparado para arrancar de titular o desde el banco”, contó el ex FC Etar, y agregó: “Sabemos que Diego prepara los partidos analizando mucho la estrategia del rival. Eso puede generar que uno quede afuera, y por eso hay que estar preparado, porque si te toca entrar hay que responder. Estoy muy ilusionado y con ganas de jugar”.

La misma situación vivió su compañero Cataldi, que estaba preparado para debutar ante Villa Mitre pero a último momento se frustró con la noticia. “Había practicado para el equipo titular y cuando Gastón (Sobisch) me avisó que no estaba habilitado, fue una gran tristeza. Ojalá pueda jugar este fin de semana”, expresó el defensor.

Así, a excepción del Burro Vázquez, que se recupera de un esguince en la rodilla, Trotta tiene a todo el plantel a disposición para la segunda fecha del Federal.

El domingo en La Chacra

Independiente, que hoy volverá a entrenar, recibirá este domingo en La Chacra a Alvarado de Mar del Plata, desde las 16, con el arbitraje de Santiago Ascenzi (Escobar).