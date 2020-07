ABBA volverá con nuevas canciones

Los éxitos de ABBA trascendieron más allá de los 70's. Muchas de sus canciones pasaron a ser grandes clásicos como Dancing Queen , Chiquitita, Take a chance on me y no nos podemos olvidar de Mamma mia , canción que inspiró un musical de Broadway y una película protagonizada por Meryl Strep.

Por ahora, se sabe que "I Still Have Faith in You’" y "Don’t Shut Me Down" serán los nombres de dos de los cinco temas inéditos que tiene preparado ABBA para sus fanáticos.

"La decisión de seguir adelante con este emocionante proyecto de gira holográfica de ABBA tuvo una consecuencia inesperada. Los cuatro sentimos que, después de 35 años, podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y volver al estudio de grabación", se lee en el comunicado compartido por la banda para dar a conocer este inesperado regreso.

Aunque ABBA dejó los escenarios en 1982, sus canciones continuaron vigentes para esa generación de los setenta. Quienes siguieron reproduciendo la música de la banda sueca trasladándola a las generaciones siguientes.

Con respecto a la gira holográfica de ABBA, será un espectáculo para recordar el espíritu de los 70 y por su puesto los grandes éxitos de la banda. Como parte de la producción para este evento, Bjorn Ulvaeus explicó que les tomaron fotografías desde diferentes ángulos. "Nos fotografiaron desde todos los ángulos posibles, nos hicieron hacer muecas frente a las cámaras, nos pintaron puntos en la cara, nos midieron la cabeza".

Esta noticia pondrá nostálgico a más de uno, quienes tendrán la oportunidad de revivir grandes recuerdos con las canciones de ABBA.