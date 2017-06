Abel Pintos ganó el Gardel de oro por tercera vez

“Me preguntaron si tuviera que elegir solo un premio, cuál me gustaría ganar. Dejemos de lado el oro. Elijo el de Canción del Año, porque a esa la vota el público y, al final, todo esto se trata de canciones. Haber ganado el oro por el Álbum del Año no me hace creer que mi disco es el mejor, me hace saber que para mucha gente es uno de los mejores que se editó en el año. Y el que vota tiene las posibilidades de escuchar las canciones, ver los videos, chusmear el arte del disco. Yo confío en eso. A la hora del voto de colegas, productores y periodistas, no creo que esto tenga que ver con mi popularidad ni la de nadie. Un año los Escalandrum ganaron el Gardel del Oro y fue un batacazo. Eso me da confianza de que los votantes hacen su trabajo de valoración. Por eso, el voto de ellos no tiene que ver con mi popularidad ni con que venda muchos discos”, fueron las palabras de un emocionado Pintos una vez que finalizó la ceremonia.