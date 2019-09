Abel Pintos rompió el silencio sobre su "romance secreto"

“Considero que es algo que no debería tener debate: la música no es una cuestión de género en ningún sentido. Nada es cuestión de género, sino de capacidades, de voluntades, de energías, de talentos. Pero si tiene que existir una ley para que por ley los festivales tengan que incluir bandas integradas por mujeres, que se haga”, sostuvo. “Pero realmente considero que no tendría que haber debate al respecto. Menos yo, que empecé a hacer música por escuchar cantar a una mujer”, remarcó.

El artista también se refirió a la tapa de Pronto que anunció su presunto noviazgo con la empresaria chaqueña Mora Calabrese. “Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios. Me parece una falta de respeto. No hacia mí, hacia el público, de parte de alguien que cuenta un detalle de la vida de uno que no es real”, indicó. “Pero tampoco me quita el sueño”, concluyó.

