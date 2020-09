Aberrante: violó a su hija, la embarazó y le pegó para que pierda al bebé

Durante todo ese tiempo, Lourdes sufrió reiterados ultrajes por parte de su padre, quien además de dejarla embarazada, la golpeaba constantemente. "No puede ser que este perro esté disfrutando de su libertad, mi nieta está muy mal", dijo Susana, la abuela de la nena en declaraciones a Crónica TV.

"Quiero que esté preso pagando por lo que hizo", continuó la mujer, y aseguró que los propios familiares del agresor fueron quienes dieron los primeros indicios de qué "algo raro estaba pasando". Una hermana del abusador le avisó a la madre que la nena "la estaba pasando mal" y le recomendó que fuera a buscar. Pero hay 900 kilómetros entre Merlo y Carlos Paz, donde estaba la adolescente. Con ahorros de su abuela, pagaron más de 30 mil pesos un remís para poder traerla. Y al regreso descubrieron el horror.

"Pasó desde febrero hasta agosto que nosotros nos enteramos de todo esto", siguió la jubilada, quien relató el momento en que se enteraron que la menor estaba embarazada. "Una vez que su mamá la trae desde Córdoba, la nena llega el viernes tranquila, pero el lunes se levantó y comenzó a sentirse mal, empezó a tener pérdidas y me dijo que se iba a morir", detalló.

"Enseguida llamamos a una ambulancia, la llevamos al hospital de Moreno, donde la atendieron, le hicieron una ecografía y le dijeron que estaba embarazada de ocho semanas", cerró la mujer.

Romina, hermana del padre acusado de abusador, dijo que "si él hizo esto yo quiero que pague en la Justicia", pero aclaró que la casa que los vecinos están escrachando para pedir Justicia no es la del abusador, sino la de sus padres, que son gente grande y no tienen nada que ver. "Yo con él no me hablo hace un montón. Sólo sé que estaba trabajando en una obra en Carlos Paz. Solo sé que la nena le cuenta a la mamá lo que había pasado", contó.