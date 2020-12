Abogado contó detalles desconocidos de los últimos días de Diego

En este sentido, el letrado señaló que la profesional fue contrata el viernes 13 de noviembre, pero apenas unos días después, el lunes 16 de noviembre, Maradona se negó a ser atendido por ella y la despide. Si bien el propio ex futbolista pidió un cambio de enfermera, su familia no lo hizo y determinaron que a partir de ese momento, ella ya no ingresaría a la habitación del Diez, a menos que sea de gran necesidad.