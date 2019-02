Abogado de Natacha Jaitt: "Yo creo que la mataron"

"Estoy consternado. No puedo creerlo. Hablé con ella por última vez por teléfono ayer a las seis de la tarde. Yo creo que la mataron, ella no consumía cocaína", dijo.

"Natacha no consumía cocaína últimamente. Ella había dicho públicamente que lo había hecho pero su médico de cabecera le había dicho que si consumía se moría, entonces ella ya no lo hacía", dijo su abogado que sospecha que a su clienta "la mataron".

"Creo que la mataron porque ella no lo hizo por sus propios medios. No sé quienes son las personas con las que estaba. Pero se sentía segura, sino me hubiera llamado para que la acompañe. Se que había estado en ese lugar en los últimos tiempos porque estaba negociando unos contratos", agregó el letrado.

