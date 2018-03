Abogados de la familia de Pérez Volpin citan a declarar a 21 médicos

El pedido fue presentado por los abogados Diego Pirota y Débora Lichmann ante la fiscal Nanci Olivieri, quien tiene delegada la investigación iniciada cuando de manera inexplicable la periodista falleció por una supuesta mala praxis.

Entre el personal del sanatorio convocado, se encuentran profesionales que compartieron lugar en el quirófano donde tuvo lugar el estudio de endoscopia. A su vez, la querella solicitó saber si el equipo utilizado en la endoscopía estaba en buen estado y pidió peritarlo para determinar cuándo le hicieron mantenimiento.

Semanas atrás se entabló la sospecha de que la clínica entregó otro equipo al utilizado durante aquel 6 de febrero para con Pérez Volpin.

Los representantes de la familia de la legisladora manifestaron su descontento con el accionar del juez del caso, Gabriel Ghirlanda, porque al rechazar algunas medidas de prueba solicitadas (como allanamientos), provocó "escollos" en la investigación.

A un mes del trágico fallecimiento de Pérez Volpin aún no se conocieron los resultados de los análisis de anatomía patológica que se realizaron en la autopsia. Esos resultados estarán en aproximadamente unos 20 días.

Según el informe preliminar de la autopsia, "la causa de muerte determinada macroscópicamente fue congestión y edema pulmonar, neumomediastino y neumoperitoneo". Los forenses señalaron que el deceso "estarían en relación con las maniobras instrumentales endoscópicas practicadas en la vía digestiva, dado el hallazgo de las lesiones descriptas en el esófago y estómago".

Por el hecho, están bajo la mira la anestesista Nélida Inés Puente y el endoscopista Diego Bialolenkier, quienes intervinieron directamente en el estudio.

Su pareja, Quique Sacco, recordó a Débora en Twitter y, además de compartir fotos familiares, le dedicó un sentido mensaje. "'The first, my last, my everything'. Nuestra canción favorita. Un mes exactamente. Vamos camino a la verdad. Muchas gracias a todos por el inmenso apoyo!!", escribió el periodista.

