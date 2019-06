Abrió la boca y la echaron

Según señaló Teleshow, la producción de Con amigos así estaba un tanto molesta con la modelo debido a que constantemente llegaba tarde y se incorporaba al envío -sin ningún inconveniente- en el vivo. “Son más los días que no vino que los que estuvo en el programa. Además, no habla mucho -al punto de que casi no le conocían la voz- y no se compromete con el trabajo”, le confió un productor a ese medio.