Rolando Figueroa participa del CERAWeek 2026 en Houston

Será parte de la comitiva argentina que participará de una nueva edición de CERAWeek by S&P Global.

El gobernador Rolando Figueroa será parte de la comitiva argentina que participará desde este lunes de una nueva edición de CERAWeek by S&P Global , el principal foro mundial del sector energético que se desarrolla en Estados Unidos.

Figueroa participará este martes por la tarde del panel “Vaca Muerta CEO & Policy” junto al gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y el viceministro coordinador de Energía de la Nación, Daniel González.

El mandatario neuquino destacó que “cada acción consolida nuestra hoja de ruta” en la previa de la CERAWeek de Houston.

A través de sus redes sociales reconoció: “Tenemos objetivos claros: acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, avanzar en el GNL y consolidar a la Argentina como proveedor confiable de energía, generando más trabajo y bienestar para nuestras comunidades”.

Figueroa Weretilneck CERAWeek

CERAWeek 2026

La actividad, que reúne a los líderes de las principales compañías petroleras y a representantes de 89 países, es un espacio clave para el análisis del escenario mundial.

Neuquén es un actor central en la agenda energética internacional a través de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.

La participación de Figueroa permitirá generar vínculos con referentes del sector, analizar tendencias del mercado y explorar oportunidades de inversión, en un escenario donde la seguridad energética y la transición hacia nuevas fuentes ocupan un lugar central en el debate global.

El encuentro del que participarán los mandatarios, buscará fortalecer la inserción de la producción regional en los mercados internacionales.

vaca muerta

Vaca Muerta en el Ceraweek 2026: el CEO de Chevron respaldó las reformas de Javier Milei

El CEO global de Chevron, Mike Wirth, eligió el evento energético más importante del planeta para respaldar el rumbo económico de Argentina. Durante su presentación en CERAWeek by S&P Global, en Houston, el ejecutivo destacó la gestión de Javier Milei y el rumbo político para el desarrollo masivo de Vaca Muerta.

En diálogo con Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global, historiador económico y consultor estadounidense en los sectores energético y económico, el directo consideró que "La geología es excelente. El problema histórico de Argentina habitó sobre la superficie: el entorno de inversión". Y detalló que las rigideces laborales y las restricciones para importar equipos o exportar crudo frenaron durante años el verdadero potencial de la formación no convencional.

CEO Chevron CeraWeek

El CEO de Chevron valoró la gestión de Javier Milei

Sin embargo, el ejecutivo marcó un punto de inflexión definitivo con la actual administración nacional. "Con el presidente Milei esos obstáculos se abordan de manera sistemática y notamos avances reales", subrayó el CEO. Yergin validó de inmediato esa lectura analítica y concluyó ante la audiencia que el atractivo de Vaca Muerta para la inversión extranjera comienza a mejorar.

"Estamos muy conformes con la geología y esperamos que, con estas mejoras en el entorno, la producción del país continúe creciendo", respondió el CEO de Chevron.

Destacó la excelencia geológica de la cuenca neuquina y valoró la mejora concreta en el clima de negocios que impulsa el gobierno nacional.