La foto de Maia Reffico que confirma el romance con Colapinto

Después de meses de rumores, este lunes se confirmó el romance de Franco Colapinto y Maia Reficco . El piloto de Fórmula 1 blanquearía su relación el próximo domingo en su carrera en Japón.

El nombre de Maia no es nuevo en el mundo del espectáculo y, de hecho, la joven de 25 años fue vinculada a Colapinto a principios de año cuando la actriz subió una foto con el casco del piloto y un divertido intercambio entre ellos. En aquel momento, la joven que nació en Estados Unidos quedó vinculada al corredor, aunque ni él ni ella se hicieron eco de las versiones.

El tiempo pasó y todo indica que la relación se consolidó. Tal es el punto, que según trascendió, se mostrarán en público el domingo 29 de marzo cuando Colapinto compita en el Gran Premio de Japón , que se llevará a cabo en el icónico circuito de Suzuka Circuit, uno de los trazados más exigentes del calendario.

Colapinto

Quién es Maia Reficco

Nacida el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, Maia Reficco tiene una estrecha conexión con la Argentina: es hija de padres argentinos y pasó parte de su infancia en el país. Su madre, Katie Viqueira, es cantautora de tango y folklore, y también coach vocal de reconocidos artistas como Chayanne, María Becerra, Soledad Pastorutti, Emilia Mernes, Abel Pintos y Tini Stoessel.

Aunque nació en Estados Unidos, Reficco regresó con su familia a la Argentina cuando era niña, donde vivió gran parte de su adolescencia. Estudió canto y música, tocando instrumentos como piano, guitarra y ukelele, hasta que decidió dar un paso definitivo hacia su carrera artística.

El primer gran reconocimiento de Maia Reficco llegó con la serie “Kally’s Mashup” de Nickelodeon Latinoamérica, donde interpretó a Kally Ponce. El programa, que se emitió entre 2017 y 2019, fue clave para mostrar su talento. A partir de allí, Reficco combinó trabajos en televisión con su formación como cantante y actriz. En la pantalla chica, participó en el reboot de "Pretty Little Liars", interpretando el papel de Noa Olivar, uno de los personajes centrales de la historia que se emite por HBO Max.