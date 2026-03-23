Quién es la actriz que conquistó a Franco Colapinto y cuándo blanqueará su romance

Franco Colapinto se volvió una de las figuras más buscadas en la Argentina debido a su participación en la reconocida categoría de automovilismo Fórmula 1, siendo el único piloto representando la bandera celeste y blanco. Esa trascendencia ha llevado también a que sea involucrado incluso en distintas situaciones del espectáculo internacional.

En alguna oportunidad el piloto de carrera quedó involucrado en una situación particular con la China Suárez, luego sorprendió con rumores que lo involucraban con una cantante uruguaya entre otras situaciones que dieron que hablar por fuera de su carrera deportiva. Lejos de esos rumores, el joven corredor bonaerense estaría saliendo con una mega estrella del espectáculo mundial.

Según se conoció estaría de novio con una estrella de Broadway de los Estados Unidos. Según trascendió, dejó atrás su etapa de soltería y habría iniciado una importante relación con Maia Reffico , quien sería la primera novia oficial de él: “Ya se puede decir que están de novios, si. Maia Refficco será la primera novia oficial que presentará Colapinto”, soltó Moria Casan en su programa.

Novia Colapinto

“Ella es una megafigura de Broadway, protagoniza obras que llenan teatros y eso no lo logra cualquiera, allá no va uno y se sube porque si a un escenario, imaginate triunfar. Es una verdadera número uno”, soltó Moria al referirse sobre la relación A su vez abrieron la puerta afirmando que la confirmación oficial podría darse en un corto plazo.

En el detalle de la información, contaron cuál será el próximo plan juntos: “Ella lo va a acompañar por primera vez y es muy probable que sea la presentación oficial, eso va a suceder”, remarcaron sobre la actividad en el próximo Gran Premio de la carrera.

“Ella es una estrella con todas las letras. Tiene mucho éxito en los Estados unidos si bien su cara y su nombre pueden no ser tan populares en la Argentina. Ya está firmando grandes contratos, viene de filmar una serie con Eva Longoria y tiene muchos seguidores también. Le va bárbaro y ahora encima es la novia de Colapinto. Ya se había dicho algo hace un tiempo pero ahora es oficial. Eso fue creciendo con el tiempo y están de novios”, agregaron.

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Para cerrar dijeron: “Bueno, a Colapinto ya lo conocemos todos, todos sabemos que es, el número uno, tiene cara de “baby face” y creo que siempre lo va a tener. Ella se mudó ahora a Madrid para acompañarlo. Ella lo va a acompañar a Japón y como después hay una carrera, la de Bahrein, que se suspendió, están analizando la chance de venir a la Argentina. La madre es Cathy Viqueira, una entrenadora musical de primerísimo cartel, y el padre es profesor de derecho en Harvard”.