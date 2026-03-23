Renunció un ministro en Perú tras ser acusado de abusar de una menor: "Mi único pecado fue enamorarme"

Ángelo Alfaro estaba a cargo de Energía y Minas, y fue apuntado por un hecho que ocurrió en el año 2000 y que derivó en el nacimiento de un hijo.

Jennifer Canani, ahora de 42 años, dijo que el ministro Alfaro abusó de ella en 2000.

El ministro de Energía y Minas de Perú , Ángelo Alfaro, dejó su cargo envuelto en una gran polémica , luego de que una mujer lo acusara de haberla violado en el año 2000, cuando ella tenía 16 años y él 47. De esa relación, nació un hijo.

Tras la exposición pública de la denuncia, Alfaro presentó su renuncia , no sin antes rechazar la acusación . Entre otras cosas, el exfuncionario indicó que se trató de una relación consentida, que estaban “enamorados” y que la denunciante ahora busca sacarle dinero.

Según contó Jennifer Canani, ahora de 42 años , en declaraciones al medio peruano Willax, Alfaro abusó de ella hace 26 años, cuando ella todavía iba a la escuela en Pucallpa y él era gerente de la empresa de electricidad Electro Ucayali, la más importante de esa ciudad ubicada en la selva amazónica, al este de Perú.

De acuerdo con el relato de la mujer, conoció a Alfaro en una salida con amigos y despertó la mañana siguiente en el dormitorio del ahora exfuncionario después de ingerir una bebida alcohólica y perder el conocimiento.

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Dijo, además, que luego acudió a la comisaría de Pucallpa para hacer la denuncia, pero no quisieron tomársela, y que más tarde, al confirmarse su embarazo, Alfaro reconoció su paternidad y le pidió que fuera a vivir con él. Durante la convivencia, la denunciante dijo ser víctima de “gritos, maltrato psicológico y maltratos físicos”.

El hijo de ambos ahora vive en Australia. Su madre no lo ve desde el año 2016 y asegura que Alfaro lo envió a aquel país oceánico para impedir su vinculación. El ahora ex ministro dice que la mujer hizo público el caso de esta manera, entre otras razones, para poder reencontrarse con el joven.

La defensa del ex ministro tras la denuncia

En declaraciones a un canal peruano, Alfaro se defendió de las acusaciones y señaló que se trató de una relación consentida. “Mi único pecado ha sido enamorarme, no he cometido ningún delito”, subrayó.

“Es más, no me enamoré, nos enamoramos. Era otro escenario hace 25 años. Yo nunca abusé de ella, mantuvimos una relación cordial, incluso con conocimiento de su familia. Ellos convivieron conmigo”, confirmó.

Su abogado, Wiber Medina, presente en el estudio, tomó la palabra para iniciar una defensa y deslizó que es un tema que “se está exagerando”.

“Nos estamos rasgando las vestiduras y lo que estamos satanizando, es usual, aunque no es lo más ideal. No hubo violencia”, remarcó el letrado.

El entrevistador, dirigiéndose nuevamente a Alfaro, preguntó: “¿Qué le hizo pensar que una adolescente quería tener un hijo e irse a vivir con usted?”.

“Porque ella lo quiso y me lo pidió, y su familia lo aceptó. En ningún momento me impuse”, insistió el ex ministro.

En ese mismo sentido, Alfaro explicó que “en la zona donde vivía no era ningún escándalo”. “Si eso fuese así, toda la gente se hubiese escandalizado. Y tengo incluso testimonios de la gente que ha vivido conmigo, ratificando desde cuándo la conozco”, justificó.

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En su declaración pública, Canani también acusó a Alfaro de amenazarla para que no se publicara su entrevista en la televisión. “Esfuérzate que no salga nada ni en Willax ni en otro (medio), no quiero exponer todos tus registros policiales y penales y con el papá de Bruno. Sería una pena hacerlo”, le habría exigido a la mujer a través de un mensaje de texto en redes.

El comunicado del Gobierno de Perú

Sin mencionar el polémico tema que envolvió a Alfaro, el Gobierno de Perú confirmó la noticia de su salida del Gabinete y le agradeció por “los servicios prestados”.

“El señor Ángelo Alfaro Lombardi ha presentado su renuncia al cargo de ministro de Energía y Minas, la cual ha sido aceptada”, comienza el texto oficial.

Y continúa: “El Gobierno expresa su reconocimiento y agradecimiento al señor Ángelo Alfaro por los servicios prestados durante su gestión, destacando su compromiso y esfuerzo en la conducción de un sector estratégico para el desarrollo del país, especialmente en un contexto complejo para la seguridad energética nacional”.

“Reiteramos el compromiso del Ejecutivo de continuar trabajando de manera firme y responsable en el beneficio de todos los peruanos”, completó el Ejecutivo peruano.

Alfaro había asumido hace menos de un mes como ministro de Energía y Minas en el gobierno interino de José María Balcázar, que concluirá el 28 de julio cuando deberá entregar el poder al ganador de las elecciones de este 12 de abril.