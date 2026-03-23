Deberá hacer un tratamiento contra las drogas para evitar imposición de una pena

Un joven del barrio Sapere se declaró responsable de la tenencia de envoltorios con cocaína pero reveló que sufría de adicciones. ¿Qué propuso su defensor?

El joven del barrio Sapere confesó que era adicto a la cocaína y otras drogas.

Un adolescente del barrio Sapere que se hizo cargo de la tenencia de más de un centenar de envoltorios con cocaína deberá iniciar un inmediato tratamiento de desintoxicación debido a su adicción a las drogas. La disposición fue establecida por el Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF).

El imputado ya alcanzó la mayoría de edad pero en su momento, cuando se inició la investigación en su contra, tenía 16 años. El hallazgo de la droga en su domicilio, ubicado sobre calle Tacuarí, fue circunstancial y en el marco de un allanamiento encabezado por personal de la Comisaría Segunda.

Apenas se le dio intervención al Departamento Antinarcóticos, fueron incautados 114 envoltorios con cocaína. El operativo se desplegó a mediados de 2021 y el adolescente fue imputado por tenencia de estupefacientes . A la hora de hacer su descargo cuando cumplió la mayoría de edad, aseguró que sufría adicciones y que, en la actualidad, seguía consumiendo estupefacientes.

El dealer atrapado ocultaba más de 200 ravioles de cocaína. El narco apresado en Plottier ocultaba un ladrillo de casi 900 gramos de cocaína y varios envoltorios listos para la venta.

En este marco, la defensa del joven propuso la realización de un tratamiento en la sala de salud del Sapere, con la presentación de informes periódicos sobre su evolución.

No cuenta con antecedentes

El Ministerio Público Fiscal (MPF) mostró su acuerdo con la propuesta de la defensa y el imputado se comprometió a cumplir con lo establecido en una audiencia realizada ante el TOF.

A su turno, el asesor de Menores valoró que el joven no cometió delitos y que muestra voluntad para recuperarse de su adicción a las drogas.

secuestro porros balnearios.jpg Las fuerzas de seguridad despliegan controles en los espacios públicos con el fin de detectar a posibles dealers. Gentileza

El joven investigado tiene 21 años y trabaja como albañil. Vive junto a familiares y durante el proceso contó con la asistencia de la defensa oficial. Sobre su adicción a las drogas, confesó que empezó a los 13 años y que consumía con una pipa. También indicó que hizo un tratamiento en el hospital Castro Rendón pero lo abandonó.

Su defensor confirmó que el joven se anotó en la sala del Sapere y que “lo van a llamar en los próximos días los psicólogos especializados para iniciar un tratamiento, que es la base para readecuar su vida”.

En tanto, el asesor de Menores enfatizó que “la solución no es imponerle una pena, si hacerlo responsable del hecho”.

De esta forma, el juez que presidió la audiencia estableció que “se va a ordenar librar oficio al Servicio de Adicciones del Hospital Castro Rendón de esta ciudad, a fin de que le otorguen un turno para iniciar el tratamiento de desintoxicación y que se informe a los seis meses su evolución y prognosis”.

La cruda historia de un reciclador

La situación del joven del Sapere no es muy distinta a otros casos que se han resuelto en el ámbito del TOF. En 2024, las partes intervinientes en un proceso coincidieron en sobreseer a un acusado de tenencia de estupefacientes. Los informes sociales determinaron que era una persona adicta a drogas duras como el crack.

El hombre que enfrentó el proceso, de oficio reciclador, empezó a ser investigado luego de un procedimiento ordenado por la justicia provincial en el marco de una causa abierta por violencia de género. Con una orden de allanamiento, personal de la Comisaría Tercera de esta ciudad irrumpió en la vivienda del sospechoso y encontró varias drogas como marihuana, cocaína y troqueles de sustancias psicodélicas, conocidas como 2C-E.

Nunca había realizado un tratamiento

Debido a que el hombre, de 41 años, no era buscado por hechos de narcotráfico, la imputación inicial se limitó a tenencia simple de estupefacientes. Luego, antes de la elevación a juicio, volvió a modificarse porque se comprobó que se trataba de una persona adicta desde su adolescencia y que nunca había realizado un tratamiento. En definitiva, llegó a la audiencia ante el TOF para responder por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal.

La fiscalía federal neuquina hizo un exhaustivo análisis de los informes realizados en relación al procesado y comprobó que, lejos de ser un narco, se trataba de un hombre que tenía adicciones desde la adolescencia. “Se encuentra en una situación riesgosa para su vida en función de su grave adicción”, alertó una de las licenciadas que elaboró un informe.