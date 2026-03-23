María Fernanda Callejón habló luego de la salida de Cinthia Fernández del programa de Moria Casán

Luego de las reiteradas peleas entre ellas, la producción del programa de la diva decidió despedir a la bailarina.

El escándalo por el despido de la panelista Cinthia Fernández de La Mañana con Moria sigue generando repercusiones y, en esta ocasión, fue su excompañera de programa, María Fernanda Callejón , quien decidió dar su versión. La actriz, señalada en medio de rumores y comentarios cruzados, eligió aclarar su postura.

Mientras se emitía Puro Show, otro de los programas de la grilla de El Trece, Callejón envió un mensaje en vivo que fue leído por el conductor Matías Vázquez. Allí dejó en claro que no tuvo nada que ver con la desvinculación profesional de su compañera, con quien había protagonizado fuertes discusiones en pantalla e incluso al borde de la violencia física la semana pasada: “Es una decisión del canal y de la producción. No fue mía la decisión”.

Con esas palabras, la actriz buscó despejar dudas y remarcar que su rol dentro del ciclo se mantiene intacto. “Sigo haciendo mis cosas en el programa”, aseguró. Al mismo tiempo dejó bien en claro que casi que no tuvo nada que ver con la decisión de las autoridades de despedir a la bailarina y ex pareja de Matías Defederico.

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Además, Callejón se mostró respetuosa hacia el trabajo de sus colegas y evitó alimentar la polémica. “Les deseo un buen programa y yo estoy, como siempre, respondiendo lo que quiere la producción y Moria”, cerró.

El descargo de Cinthia Fernández luego de su despido

Ángel de Brito sacudió la noche del viernes de LAM al confirmar que la panelista Cinthia Fernández fue despedida de La Mañana con Moria, el ciclo de las mañanas de El Trece. La noticia llegó en un contexto de tensión creciente, tras los enfrentamientos que la bailarina había tenido con sus compañeras en el programa que conduce Moria Casán.

Luego de la revelación, Pepe Ochoa contó que se comunicó directamente con Cinthia para conocer su versión. “Le pregunté: ‘¿Te rajaron?’. Me puso: ‘Sí, la verdad que no me di cuenta en avisar’”, relató el panelista al leer el mensaje que ella misma le envió durante la emisión del programa de chimentos de América TV.

Cinthia Fernandez

Ochoa continuó con más detalles del intercambio y aseguró: “Me lo confirma”, antes de compartir el descargo completo de Fernández. “Te juro, ayer te dije apurada porque estaba con este lío personal y vos sabés que estaba buscando chicos, cocinando. Nunca fue la intención desobedecer. Te juro que me olvidé. Tengo mucho quilombo”, escribió la mediática.

En su explicación, Cinthia dejó en claro que no buscaba desafiar a la producción, sino que se trató de un descuido en medio de problemas personales. La panelista insistió en que su intención nunca fue pasar por encima de las reglas del programa. Finalmente, expresó su opinión sobre la decisión tomada por el canal: “Me parece desproporcionada la medida, pero bueno... qué voy a hacer ”. Con esas palabras, Fernández cerró su descargo, dejando entrever que no comparte la sanción pero que acepta lo ocurrido.