Murió a los 43 años Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, y hay incertidumbre por el futuro de la plataforma

El empresario, que luchaba contra una enfermedad, negociaba la venta de una participación clave de la empresa en cifras millonarias.

Leonid Radvinsky , propietario de OnlyFans , murió a los 43 años . Su fallecimiento se produjo en un momento clave para la plataforma , porque el empresario llevaba adelante negociaciones vinculadas a la venta de una parte de la empresa.

"Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer ", señaló la compañía en una comunicación oficial difundida por Bloomberg.

Radvinsky era el principal accionista de la plataforma de suscripción y propietario de la firma matriz Fenix International Limited, que controla el funcionamiento del sitio.

El empresario había adquirido en 2018 una participación mayoritaria en OnlyFans, fundada en 2016 por Guy y Tim Stokely. Desde entonces, la plataforma experimentó un crecimiento sostenido, en especial durante el período de confinamiento por la pandemia de covid-19 y en gran parte impulsado por contenido para adultos.

Qué pasará con OnlyFans tras la muerte de su dueño

La muerte de Radvinsky ocurrió mientras avanzaban negociaciones para la venta de una participación significativa de la empresa. El empresario, según trascendió, evaluaba desprenderse de alrededor del 60% del negocio en una operación valuada en aproximadamente 5.500 millones de dólares.

En ese contexto, la firma de inversión Architect Capital había iniciado conversaciones para liderar una oferta que contemplaba la compra del sitio mediante una combinación de acciones y deuda, esta última estimada en unos 2.000 millones de dólares.

Only Fans 3 OnlyFans creció durante el confinamiento por el covid-19, en gran parte impulsado por contenido para adultos.

De acuerdo con reportes difundidos por el mismo medio, la compañía también había sido valorada en cifras superiores en los últimos meses, con estimaciones que rondaban los 8.000 millones de dólares.

La estructura de propiedad de OnlyFans queda ahora abierta a definiciones tras la muerte de su principal accionista.

Cuál es el negocio detrás de OnlyFans

OnlyFans funciona bajo un modelo de suscripción que permite a los creadores monetizar contenido directamente con sus seguidores. La empresa retiene una comisión del 20% sobre la mayoría de las transacciones realizadas dentro del sitio.

Este esquema permitió a Radvinsky percibir ingresos millonarios en los últimos años. Desde 2021, el empresario se asignó alrededor de 1.800 millones de dólares en dividendos provenientes de la actividad de la plataforma.

Entre 2021 y 2024, los ingresos personales derivados del negocio superaron los 1.000 millones de dólares, en línea con el crecimiento global del sitio y el aumento de usuarios.

Quién era Leonid Radvinsky

Radvinsky nació en Odesa, Ucrania, y se trasladó durante su infancia a Estados Unidos, donde se estableció con su familia en la ciudad de Chicago. En los últimos años, se había afincado en Florida.

Only Fans 2 Murió a los 43 años el dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky

Aunque no fue el creador original de OnlyFans, su ingreso en la compañía marcó un cambio. Bajo su control, la plataforma amplió su base de usuarios y consolidó su presencia en el mercado digital global.

Además de su rol en la empresa, participó como inversor en distintos proyectos y estuvo vinculado a iniciativas filantrópicas en varios países.