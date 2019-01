Ayer, en horas del mediodía, Irañeta llegó a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual en la capital mendocina en compañía de su abogado, y luego de escuchar los cargos en su contra se abstuvo de declarar. El deportista fue acusado de manera formal por abuso sexual gravemente ultrajante, delito que tiene penas de 4 a 10 años de cárcel.

A pesar de la imputación, Irañeta quedó libre ya que su representante legal, el doctor Juan Carlos Ruiz, había logrado que no quedara detenido tras un par de apelaciones. Es que el fiscal del caso, Gustavo Stroppiana, con el avance investigativo solicitó su detención y no hizo lugar al pedido de la defensa de que no fuera a prisión. Sin embargo, Ruiz apeló lo dictado por la fiscalía, y otra vez se encontró con un revés de la Justicia, esta vez por parte del juez David Mangiafico. Este no sería el último intento del lado del futbolista, que luego de otra apelación sí logró el mantenimiento de la libertad.

Durante todas estas audiencias, el futbolista estuvo en calidad de prófugo y contaba con pedido de captura nacional e internacional. Como condición para no quedar detenido al acusado le impusieron una caución de medio millón de pesos y la imposibilidad de salir de la provincia de Mendoza. En la continuidad de la causa, se espera que en los primeros días de febrero se les realice la cámara Gesell a la víctima y las pericias psiquiátricas al acusado, pruebas clave para el futuro del caso.

Es tanta la reserva que hay alrededor del caso que se desconocen por el momento más detalles del supuesto delito. Por lo pronto, la Justicia encontró elementos para imputar al futbolista.

--> Un jugador con participación

En lo que va del torneo de la B Nacional, Ignacio Irañeta jugó en el 75 por ciento de los partidos de Independiente Rivadavia, club que pelea por un ascenso a la Superliga. Claro que desde que se conoció la denuncia dejó de presentarse a los entrenamientos.