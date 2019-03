"Acá hubo un despojo y si hace falta llegaremos al TAS"

“Fuera del Consejo estuve con dos de los integrantes del tribunal y ya me anoticiaron que el fallo será desfavorable. Yo me adelanté, se sabía antes de que nosotros viniéramos... Viajamos a hacer toda la presión posible. Los otros tres clubes estaban desde ayer (por el martes). Hicimos las presentaciones que había que hacer. Ya me conecté con un estudio de abogados especializado en deportes, que trabaja en la alta competencia, y tenemos todas las instrucciones para proceder y apelar. Seguramente vamos a tener una respuesta positiva porque es un tribunal que se maneja con otros criterios y a otro nivel, es el más alto de Argentina. Sería difícil que falle en contra por algo tan obvio, pero en ese caso nos quedaría la opción del TAS, allí llegaremos de ser necesario”, anticipó.

dirigentes de Roca ayer en el Consejo. GENTILEZA ASCENSO DEL INTERIOR

“Un candidato a presidente...”

“Sé quiénes fallaron en contra y a favor. Ya estaba armado de antes, fue a voto cerrado. No se discutió nada. El estudio de abogados les avisó a autoridades de AFA que ‘esta gente de Roca’ no se iba a quedar de brazos cruzados. Ni siquiera tenía que estar en mesa de discusión lo del técnico de Independiente, el Tribunal debía fallar sobre las dos protestas nuestras. Es evidente que hubo una presión muy grande, hay en el medio gente de muchísimo peso. ¿Si me refiero a Salta? Sí, claro, estamos hablando de un candidato a presidente (por el gobernador Urtubey). Tenían que buscar la manera para quitarnos los puntos necesarios para que mantuviéramos el descenso. No hay otra explicación. No hay pruebas”, denunció con indignación el directivo. “Ni siquiera el presidente de Independiente implica a Deportivo Roca o a dirigentes o jugadores en situación fraudulenta. Sino que descarga toda la responsabilidad sobre el técnico, situación ajena a lo que se tenía que discutir. El Tribunal lo tomó a favor para trabajar esa zona gris, que le convenía. Por supuesto que nos sentimos despojados y vamos al TAS. Sobre todo decepcionados por el Tribunal del Consejo.

Urtubey

“Jugaremos el Federal A”

“Mañana (por hoy) ya apelamos y de ser favorable, la respuesta positiva debe salir antes de que comience el torneo. Somos optimistas en jugar el próximo Federal A. Tendrían que rearmar todo y sumar uno más”, fijó postura López.

Así pasó otra jornada estresante, interminable y polémica en la AFA, con un equipo regional que se sintió perjudicado y víctima del poder e irá hasta las últimas consecuencias para seguir en el Federal A.

Los dos salteños jugarán el triangular desempate con San Martín de Formosa.

Apelación, triangular y tabla

Hoy se publicará el fallo de manera oficial y Roca ya tiene decidido llevar su reclamo hasta el TAS.

Roca sumará los dos puntos de Ferro, pero no los del Rojo y no le alcanzará para el desempate. Independiente pierde los 3.

Por la tarde se sorteará el triangular desempate para definir los últimos dos descensos. Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana de Salta y San Martín de Formosa se cruzarán en cancha neutral.

Lalo Porra, el emblema, y Arregui. "Murúa sabía lo de Artaza".

Otros dos jugadores apoyaron a Artaza

Ceferino Arregui y Orlando Porra respaldaron la versión de Joan Artaza respecto de las alarmas que intentaron despertarle al técnico Luis Murúa cuando decidió incluir al defensor en el partido ante Deportivo Roca del Federal A.

El arquero reconoció haberle comentado la situación al DT el sábado, cuando se vieron en La Chacra para disputar el partido ante Atlético por Lifune. “Se lo dije en un momento que estábamos por salir a la cancha, se ve que no me escuchó o no prestó atención”, explicó sin ánimo de polemizar quien lució el 1 en el cruce liguista. Porra, por sus parte, se expresó en el mismo sentido. “Murúa sabía que Joan no podía jugar porque estaba expulsado”, cerró contundentemente.

"El fallo demuestra que Independiente institución no tuvo nada que ver".

“Debí oír las tres denuncias graves contra Murúa”

El presidente del Rojo celebró el fallo porque entiende que limpia la imagen del club y disparó contra el ex DT: “Tardella, Maripil y Curtis se fueron por él denunciando cosas graves”.

Esperó a que saliera el fallo, al menos extraoficalmente, para retomar su contacto con la prensa. En medio del escándalo que salpica a Independiente de Neuquén, Gastón Sobisch celebró la decisión del Tribunal del Consejo Federal porque “quedó demostrado con la quita de puntos a Roca que la institución Independiente no tuvo nada que ver”, indicó el mandamás del Rojo, quien en su descargo en el Consejo Federal incriminó al entrenador Luis Murúa por haber incluido “intencionalmente” mal al defensor Joan Artaza.

“No voy a parar hasta que se sepa la verdad y que Independiente no tuvo nada que ver con este bochorno”, agregó el máximo directivo de la institución capitalina.

Asimismo, Sobisch salió a responder duramente vía LM Neuquén al Dt al que echó el domingo por la noche, quien en la edición de ayer prometió ir a la Justicia contra su persona si confirmaba que lo inculpaba en el Consejo.

No para: “No voy a parar hasta que se sepa la verdad, que Independiente no tuvo nada que ver”.

Del Prete donó plata para las inferiores del Albinegro

La venta de Gustavo Del Prete no sólo le reportó al club Cipolletti una suma cercana al millón de pesos, sino que el jugador también decidió donar parte de su porcentaje para invertir en el fútbol de formativas.

Formado deportivamente en la institución, el joven delantero de 22 años que a principios de 2019 fue vendido al Torque de Uruguay (segunda división) dispuso que el 40 por ciento de la suma que le correspondía por el traspaso al exterior fuera a parar al predio rural del Albinegro.

Su padre, Eduardo Del Prete, fue quien mantuvo las charlas posteriores a su partida con dirigentes y Gerardo Salorio, el coordinador de formativas, para que esos 50 mil pesos lleguen a destino.

De esta manera, la institución rionegrina decidió hacer una compra masiva de elementos de trabajo para la sala de musculación que está ubicada en el predio conocido como el ex Banco Nación en la zona rural de la ciudad.