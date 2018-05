La actriz utilizó su cuenta de Instagram para descargarse y relatar lo que le pasó. “Semáforo de Costa Salguero, volviendo a casa con Magnolia en el auto, un viejo pajero empieza a ir a la par mía. Frena, baja la ventana, me hace gestos asquerosos, me sigue con el auto un par de cuadras y se me congela la sangre del miedo”, reveló sobre la desagradable situación.

Enfurecida

En un segundo mensaje, se refirió además a las mujeres que sufren violencia de género y no tienen protección de la Justicia. Furiosa y aún en shock, la China continuó: “¿Hasta cuándo esa impunidad, hijos de la mierda? ¿Por qué una persona tiene que hacerte pasar ese momento horrible con tu bebé en el auto? Ni siquiera me animé a sacarle fotos ni a grabarlo. ¿Qué se hace en estos casos? Tengo mucha bronca e impotencia”.

Luego, contó que pudo tomar la chapa del auto. “Logré anotar la patente. ¿Hacés la denuncia y quién te protege cuando el tipo se entera? Lo mío es un detalle al lado de las mujeres que denuncian maltrato y después quedan a la buena de Dios”, completó la actriz.

Inseparables

Apenas unas horas antes, la ex Teen Angels había asistido a la inauguración de un local en un conocido shopping porteño. Magnolia, que hace poco cumplió 3 meses, va a todos lados con su mamá porque toma la teta y la actriz suele contar en las redes sociales las peripecias para viajar sola en el auto con la pequeña. Sin embargo, hasta ahora, nunca habían vivido un momento tan desagradable.

En las próximas semanas, la China se mudará a Madrid, ya que Vicuña fue contratado por Netflix. Sin embargo, la rubia aclaró que viajará seguido a la Argentina.