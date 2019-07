"Sucedió que justo que hablaba con alguien de una radio, que son K, yo atiendo a todo el mundo. Tuve la mala suerte que justo que atiendo, me para la policía por las luces apagadas", señaló.

"No pasó nada, yo no coimeé a nadie, la policía no me coimeó. La VTV la tenía vencida e iba a hacerla ahora", agregó para desdramatizar la situación.

Cuando Carolina Amoroso, conductora de TN, le dijo si no hacía un mea culpa, Acosta estalló: "Pero cómo no voy a hacer autocrítica si soy un desastre. Vos no me vas a decir a mi que tengo que empezar a decir yo. Empecemos por la realidad, vos le estás haciendo una nota a unos pibes en una radio y los pibes aprovechan para ver si te pueden sacar algo , para ver si sos Jack el Destripador".

"Juan yo no puedo juzgar las intenciones de nuestros colegas, del mismo modo que te pido que no juzguemos las mías para hablar del fondo de la cuestión", le aclaró la periodista y Acosta saltó furioso: "Si hay algo que aprendí en televisión es que vos querés que yo me ponga a discutir con vos y no lo voy a hacer". "Yo tampoco, de hecho te pregunté respetuosamente si no hacés una autocrítica" replicó la entrevistadora. "Estoy harto de pelotudos que te hacen una nota para querer sacarte algo que no es. A mi me paró la policía porque tenía las luces apagadas. Punto. Si vos de eso querés hacer la bomba mundial hacelo, pero no fue nada", recalcó.

Antes, el actor había advertido "la maldad con la que intentan hacer que una persona quede mal". "Al decir que yo soy macrista, asocian macrismo, con Acosta-coima-Macri, Gente que se robó un PBI entero, gente que tenía bolsos y una ametralladora al costado. me parece una estupidez en este momento político de bajar a que Juan Acosta tenía las luces apagadas", sentenció.

En ese instante, el periodista Guillermo Lobo intervino para aclararle que por eso "la intención del medio es llamar a las fuentes". "No generemos de todo un quilombo. A mi me paró la policía justo que atiendo a una persona para hacer una nota. Están al horno no saben por dónde meterse para ver si te pueden agarrar", se quejó el humorista.

"Yo soy un artista, a mi me pasan cosas que quizás a otras personas no les pasa, que son graciosas como esta situación. Además yo confío y les digo 'pará que los atiendo a ellos' (por los policías). Ni siquiera apagué el teléfono. No tengo maldad, al contrario. La policía fue muy correcta, además yo no dije 'soy Juan Acosta'. Yo pedí doscientas mil disculpas", se justificó.

ElCanciller.com on Twitter [AHORA] Desplazaron preventivamente a los agentes de tránsito que le hicieron el control a Juan Acosta. pic.twitter.com/PTjX5DJ5bV — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 30, 2019

"Yo no voy a sufrir por estos estúpidos que me hicieron una nota que ni siquiera deben ser periodistas", agregó.

"No tiene nada que ver", lo interrumpió el periodista Guillermo Poggi. "Juan, querido, tenemos que hablar de algo: estabas manejando y estabas hablando por teléfono", le dijo el conductor y al escuchar que Acosta volvia a levantar el tono le pidió que se tranquilara.

"¡Pará! A otro que le paro la chata. Si vos estás manejando y te suena el teléfono, ¿no atendes? Sé sincero". "No, porque estás manejando", respondió Poggi.

"Yo les dije estoy manejando y me para la policía. No hablé por teléfono", dijo faltando a la verdad porque el episodio sucedió en medio de una entrevista, cuando debatían acerca de los planes sociales.

"Siempre hablamos de predicar con el ejemplo, de ser mejores personas y ciudadanos", contrapuso Poggi. "Vos tenés que predicar con el ejemplo de no tirar mierda", contrapuso el cómico.

"Nos estás faltando muchísmo el respeto. Te llamamos por teléfono para que nos cuentes tu versión de los hechos. El fondo de la cuestión tiene que ver con lo que sucedió independientemente de las intencionalidades políticas que haya o no, ese es otro tema de discusión. Pero la verdad es que nos estás faltando el respeto", le dijo Amoroso mientras Acosta vociferaba del otro lado del teléfono.

"No es una falta de respeto porque no tenés sentido común. Yo lo único que hice es atender, porque me pare al costado de la ruta con las luces apagadas", señaló el actor.

"Y si vos no atendés el teléfono cuando vas manejando, primero no te creo y segundo: algún día te van a secuestrar a un hijo y no te vas a dar cuenta. Yo atiendo el teléfono", lanzó enojado antes de que dieran por cerrada la comunicación.

