Actividad contra el machismo en el fútbol, suspendida por agresiones

Repudio Total. "Ladran Sancho, señal de que cabalgamos" En el día de hoy desde futbolistas unidxs organizamos el encuentro "masculinidades en el fútbol" en el marco de una serie de charlas que tienen como objetivo repensar diferentes temáticas afines al fútbol y el deporte desde la perspectiva de género y los derechos humanos. Desde el mediodía, odiadores seriales sobre-representados en redes sociales pero que expresan, lamentablemente a un sector de nuestro país, comenzaron de manera individual y organizada a insultar y denigrar a quienes organizamos el encuentro. Los agravios se potenciaron a la hora de comenzada la actividad. Los odiadores seriales se conectaron al Zoom y comenzaron a realizar una serie de agravios personales a quienes estaban a cargo del encuentro impidiendo la realización del mismo. Este tipo de reacciones no hace más que reivindicar el rumbo que venimos llevando a cabo desde nuestro espacio. Es la reacción que confirma que transitamos el camino correcto. Un pequeño grupo de misóginos, machistas y conservadores no van a movernos ni un centímetro del compromiso que asumimos de discutir todas las estructuras de opresión y violencias, aunque ello termine con los privilegios de algunos intolerantes. Nos solidarizamos con lxs compañerxs agraviadxs que se pusieron a disposición de este espacio de debate. Espacio que vamos a reorganizar aún más con más fuerza y convencimiento para los próximos dias. Desde hace tiempo que el feminismo viene marcando una agenda pública de debate muchos de los cuales logran diferentes niveles de tolerancia. Lo que interesa señalar y analizar es por qué la discusión de las masculinidades en el fútbol revisten tamañas resistencias.