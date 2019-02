El coreógrafo sostuvo que Actrices Argentinas abandonó a Natacha " porque era prostituta". "Ella dijo que ejercía la prostitución. Y tres cuartas partes del pseudo colectivo, que yo sepa… Uno conoce perfectamente cómo empezaron, de dónde vienen y a dónde van. Nadie está exento de haber tenido relaciones sexuales con determinadas personas o de haber ganado un puesto de determinada manera", agregó filoso.

"Una prostituta es un ser humano, una mujer que por necesidad vende su cuerpo, como otros venden el alma al Diablo, que es mucho más grave. O como otros, que viven como vampiros de otras personas y nadie les dice nada", postuló

En cuanto a la intervención de Papaleo en el programa Mauro, la pura verdad, expresó: "La vi totalmente desubicada, hablando pavadas. Me extraña porque es una mina inteligente, que tiene ciertas convicciones en su pensamiento político y demás. Me sorprendió que saliera a hablar de la salud de Natacha, de lo crónico y de la prostitución. Bueno, era una prostituta, mi amor. Uno siempre tiene un acto prostituto en algún lugar de la vida".

"No sé qué le asombra a Papaleo. Natacha era una modelo y una actriz, le guste a quien le guste escucharlo, y trabajó de eso muchos años y era hermosa, mucho más linda que cualquiera de las que está ahora en la televisión. Y porque ella decida una vida equis, ¿qué derecho les da a no atenderla o escuchar un pedido? ¿Qué es lo que están defendiendo?", inquirió.

También mencionó a Laura Azcurra, a quien Natacha había criticado, como una de las integrantes más representativas del colectivo, por no haber escuchado su reclamo: "Si no le atiende o no le manda un WhatsApp, que es lo que dice Ulises que era el hermano, y también se abogado… Son cosas que se saben".

