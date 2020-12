Acuerdo entre los gobernadores para pedir la suspensión de las PASO

La reunión en Buenos Aires sirvió para cerrar el acuerdo para avanzar en la suspensión de las PASO y expresarle formalmente la idea al mandatario nacional.

Según coinciden los gobernadores, las primarias del 2021 se deben cancelar para ahorrar recursos en medio de la crisis y la pandemia de coronavirus.

Dentro del grupo de mandatarios provinciales también se encuentran los radicales de Juntos por el Cambio Gerardo Morales, de Jujuy, y Gustavo Valdés, de Corrientes.

Elecciones-urna.jpg

Ahora, el jefe de Estado evalúa la propuesta y los pasos a seguir, ya que la suspensión de las primarias debe realizarse a través de una ley del Congreso, sin la posibilidad de efectuarse por decreto.

De todas formas, con un acuerdo de la gran mayoría de las provincias, el oficialismo no tendría problemas para aprobar en el Parlamento la cancelación de las PASO por ésta vez.

Desde el Gobierno destacaron que la suspensión de las PASO fue por propia iniciativa de los gobernadores provinciales donde el Presidente expresó que iba a estudiar el pedido.

Hasta el momento el jefe de Estado no habló del tema públicamente y de hecho la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias de un proyecto para suspender para suspender la caducidad de los partidos -a pedido de las propias fuerzas políticas a la Dirección Nacional Electoral y al Ministerio del Interior- fue leído como una señal de que el Gobierno pensaba seguir adelante con las PASO.

Operativo-escuelas-urnas-elecciones-paso-2019-3.jpg

Suspensión de las PASO en Salta y Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil ya expresó que en su provincia se suspenden las elecciones el primer domingo de marzo -esta provincia es la que inaugura el calendario electoral- y que realizará las primarias para elegir 8 senadores y 20 diputados provinciales en octubre junto con la generales de octubre. A nivel nacional, Catamarca elige también senadores y diputados nacionales. “Decidí no llamar a elecciones ahora en marzo por la pandemia y porque estaremos en pleno proceso de vacunación. Creo personalmente que es una encuesta demasiado cara y no estoy de acuerdo con las PASO, como ya lo he manifestado”, dijo el gobernador.

Por su parte, los diputados provinciales dieron media sanción a la ley que suspende las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Salta, para el próximo turno electoral, basado en el costo económico, la situación sanitaria y la necesidad de revalorizar los partidos políticos.

“Esto surgió de la conversación con distintos partidos, en la que la gran mayoría, entre un 85% y un 90%, se expresó a favor de suspender las PASO del año que viene”, explicó la diputada Socorro Villamayor, del bloque oficialista Salta tiene Futuro.

“Esta decisión política tiene fundamentos no solo políticos sino también sanitarios y económicos”, detalló Villamayor, quien destacó que “va a permitir reforzar a los partidos políticos, como herramientas necesarias dentro de lo que son los sistemas democráticos republicanos”.