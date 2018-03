Acuña se perdió un gol y su equipo cayó, pero igual festejó

Neuquén- El neuquino Marcos Acuña se perdió un gol increíble para Sporting de Lisboa, pero el ex Huracán Rodrigo Battaglia le terminó dando la clasificación a cuartos de la Liga de Europa al equipo portugués frente a Viktoria Plzen, que le ganó 2-1 pero no le alcanzó: 3-2 para el Sporting en el global. También pasó Atlético de Madrid, que goleó 8-1 al Lolomotiv de Rusia. El ex San Lorenzo Ángel Correa marcó el 5-1 parcial. También anotó Sebastián Driussi para el Leipzig de Alemania, que empató 1-1 con el Zenit de Rusia, pero no alcanzó (2-3 en el global). Olympique de Marsella, con gol de l ex River Lucas Ocampo, venció 2-1 a Athletic de Bilbao y avanzó. Los ocho clasificados para los cuartos de final, que por primera vez serán de países diferentes, son: Atlético de Madrid; Leipzig; Olympique de Marsella; Sporting Lisboa; Lazio; CSKA Moscú; Salzburgo; y Arsenal. Hoy se realizarán los sorteos de este certamen y la Champions.