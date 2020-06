El gobierno de Mendoza aprobó este miércoles el protocolo para actividades deportivas que será habilitado a partir de mañana, pero Godoy Cruz finalmente aguardará la aprobación de AFA. Incluso el secretario de deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, había adelantado que el Tomba iba a ser el primer equipo en volver a las prácticas.

Club Godoy Cruz Comunicado oficial: El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba informa que a raiz de las habilitaciones establecidas... Posted by Club Godoy Cruz on Wednesday, June 10, 2020

Según el diario Los Andes de Mendoza, un grupo de futbolistas del plantel profesional -en su mayoría juveniles- se entrenaron hoy en un predio propiedad del presidente del club, José Mansur, pero el manager, Daniel Oldrá, desmintió esa información.

"El 80% de los jugadores del plantel no está en Mendoza. Los que nombraron hoy eran casi todos de reserva pero tampoco se entrenaron. Los que están acá, se entrenan por Zoom o en las plazas", dijo Oldrá en declaraciones al programa radial Jogo Bonito. "No estamos entrenando como dicen, no sé porque mencionan esas cosas. Si hubiésemos podido entrenar, era desde mañana y no a partir de hoy", insistió el Gato.

https://twitter.com/IdolosyAnonimos/status/1270799095133806593 | #GodoyCruz | José Mansur en @IdolosyAnonimos por @RadioJornada a fm91.9 :

• "Lo que sucedió hoy es que algunos jugadores pidieron permiso para correr en el predio privado. No se violo nada, fueron con su ropa y acá se puede." pic.twitter.com/L9pqRGk45W — ÍdolosyAnónimos (desde ) (@IdolosyAnonimos) June 10, 2020

En tanto, el presidente de la institución, José Manzur, explicó en Radio Jornada, que "lo que sucedió es que algunos jugadores pidieron permiso para correr en el predio privado. No se violo nada, fueron con su ropa y acá se puede". Además, manifestó que hay quiere perjudicar la imagen del club: "Nosotros ya estamos acostumbrados a que hagan este tipo de bajezas para tratar de perjudicarnos".

Y amplió: "No entiendo cual es el problema que 5 o 6 jugadores, pidan permiso y vayan a correr un rato. Sólo quieren hacernos daños. Los chicos estaban yendo a correr al parque. Los puteaban, les pedían autógrafos, no podían entrenar con normalidad"

Mientras tanto, el club aguarda la llegada del nuevo entrenador, Diego Martínez, quien está tramitando el permiso para viajar desde Buenos Aires hacia Mendoza para asumir oficialmente el cargo. No obstante, el ex DT de Estudiantes de Buenos Aires deberá realizar una cuarentena de dos semanas en su llegada a la provincia.

