En ese sentido, el presidente criticó la decisión que tomó esta semana el club Riestra, que milita en la Primera Nacional, y que decidió retornar a los entrenamientos en una franca violación de las normas del aislamiento social.

"No vi las imágenes, oí la noticia. Creo que hay que ser muy cuidadosos, un plantel de fútbol no tiene menos de veinte jugadores. Eso no está bueno, porque además hay un efecto en la actividad deportiva que los médicos señalan", indicó Fernández.

La entrevista que brindó el mandatario estuvo enfocada principalmente a la problemática del fútbol, el deporte en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La organización de los campeonatos del fútbol argentino y la forma en la cual retornarán a los entrenamientos los deportistas que se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio, fueron algunos de los tópicos abordados en la charla que mantuvo el mandatario, hincha de Argentinos Juniors, con periodistas de este canal.

El presidente manifestó además "respeto y admiración" por el director técnico de River, Marcelo Gallardo, con quien se comunicó para conocer su opinión por la pandemia del coronavirus.

Fernández expresó que "el gobierno sabe que el fútbol es importante para la gente como divertimento y sentimientos", pero se mostró crítico con los aspectos organizativos de los torneos de AFA.

"Creo que debemos pensar qué tipo de fútbol queremos y qué es lo que pretendemos. Si la idea es seguir exportando jugadores tenemos que trabajar bien con las inferiores. Algunas cosas no se entienden, se arma una súperliga y después volvemos al formato anterior. El Estado no se va a meter en la organización de los campeonatos, pero los hinchas tenemos que discutir qué fútbol queremos", observó.

También consideró que en las actuales circunstancias, los clubes "no pueden cobrar por servicios que no están dando", al estimar que "no puede haber" aumento de los abonos y las cuotas sociales "cuando no se juega al fútbol".

En cuanto al retorno a los entrenamientos por parte de los deportistas que competirán en los Juegos de Tokio, que secelebrarán en 2021, Fernández aseguró que se trabaja con el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para ajustar los protocolos sanitarios que deben aplicarse.

"Es muy importante el deporte olímpico para el país y queremos que los atletas se entrenen. Por eso definimos con Matías (Lammens) los protocolos para que se vayan preparando nuestros representantes en Tokio", remarcó.

Fernández ponderó la importancia del deporte como "formador y ordenador social", al afirmar que "muchas veces el primer contacto que tienen los chicos con las norma es cuando un referí les saca una tarjeta en un partido".

"El Estado tiene que estar siempre presente y acompañar el desarrollo del deporte, en los ámbitos sociales y educativos", subrayó.

Como hincha de Argentinos, Fernández destacó la figura de Diego Maradona, surgido como jugador en el club de La Paternal, al asegurar que "el amor que tienen los argentinos" por el ex capitán de la Selección Nacional "es enorme", y calificó al astro como "un gladiador que muchas veces luchó contra el mundo".

En el plano político, Fernández se mostró optimista con respecto a la evolución que tiene la negociación de la deuda con los acreedores internacionales, y afirmó que la pandemia le da a la sociedad "la oportunidad de discutir un país más justo".

"Creemos que la negociación (por la deuda) está bien encaminada y esperemos que sea un problema que podamos resolver para trabajar en la constitución de un país más justo. Es la oportunidad que nos otorga esta pandemia. Esperemos que más allá de nuestras diferencias podamos trabajar por un país más igualitario", subrayó.

