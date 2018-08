Acusan a Sol Pérez de dejar sin trabajo a dos colegas

“En el verano se dijo que pidió que la bajen a Rocío Robles de la tapa de Gente y ahora pidió que no esté Barbie Simons en el ‘Bailando’”, precisó. “La re bancaba y no me gustó que baje laburos. A mí me desilusionó y todavía no le encontré el talento”, añadió sin piedad la pareja del productor Pablo “Chato” Prada. “A Barbie quizás la elegiría un poquito más”, añadió, tomando partido por la amiga de Pampita en el enfrentamiento que mantiene con la ex TyC Sports.

“Yo soy justiciera”

Por otro lado, Lourdes anticipó que como integrante del VAR del “Bailando 2018” hará justicia y verificará si Marcelo Tinelli condiciona o no al jurado. A su vez, sostuvo que no está conforme con las figuras que eligieron para el plantel evaluador de esta edición. “Lo hubiera conformado con Ángel de Brito, Marcelo Polino, Moria Casán y Lizy Tagliani. No las tengo incluidas a Laurita Fernández y a Flor Peña”, lanzó.

P20-F01a--marcelo-tinelli.jpg

Cambiaron las reglas del “Bailando” y Tinelli se enojó

Tras la implementación del VAR, Pablo “Chato” Prada anunció en Los especialistas del show que estará habilitado el -1 como puntaje.

Tinelli demostró su desconcierto en las redes sociales y tuiteó: “???? De donde salió esta nueva reglamentación?”. “Desconocía este puntaje de -1 Marcelo Polino. ¿Lo hablaron con alguien de producción?”, agregó el showman arrobando a sus dos productores, Chato Prada y Federico Hoppe, y a la cuenta oficial de Showmatch.

En tanto, el periodista y jurado del certamen Ángel de Brito enseguida le hizo saber al conductor que no estaba de acuerdo con la nueva implementación. “Si van a cambiar todo, tengan la gentileza de avisarnos”, se quejó vía Twitter.