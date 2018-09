Acusan a una maestra de acosar a un alumno de 7Âº

La madre del chico hizo público parte del historial del chat que mantuvo con la docente desde la noche del martes, cuando se hizo pasar por su hijo al advertir que un contacto en el teléfono agendado como un amigo se presentaba como “la seño”. La mujer explicó que el adolescente “no tiene redes sociales” y apuntó: “Él usa el celular por dos o tres horas y después me lo devuelve”.

Al día siguiente, la conversación, que incluyó fotos enviadas por la joven de 28 años, llegó al punto de pactar un encuentro cerca de un carrito ubicado sobre Avenida Pellegrini, muy cerca del establecimiento ubicado en Liniers y Cochabamba. “Quiero besarte todo”, llegó a escribir la docente, según las capturas de pantalla que se viralizaron en las horas posteriores.

Cuando Carolina fue a pedir explicaciones a la escuela Almirante Brown, la directora se mostró sorprendida al reconocer el número de celular y citó a la docente. “Nos dimos cuenta por la foto de perfil de que era ella, pero primero negó haber traído el teléfono”, comentó Bibiana Marti ante la consulta de Radio 2. Una vez que entregó el dispositivo, las autoridades lo revisaron y encontraron el número de línea del alumno con otro nombre, pero los mensajes ya habían sido borrados.

La docente, que da clases de música, fue citada ese mismo día por el Ministerio de Educación de Santa Fe, el cual inició un sumario administrativo y la separó de su cargo por el momento. No obstante, hasta ayer a la mañana no había confirmación de que se tramitara una denuncia penal a la par en el ámbito de la Justicia provincial. Desde la institución, en tanto, adelantaron que la joven será citada nuevamente hoy por la mañana por la supervisora y otras autoridades de la cartera para esclarecer el hecho.

El menor involucrado no volvió a concurrir a clases después del acontecimiento. Si bien admitió que había mantenido conversaciones desde el lunes con la docente denunciada, hasta el momento no había evidencia de otro tipo de contacto entre ambos. Las próximas horas serán claves.

“Estuvieron hablando desde las 19 hasta las 22. Yo me hice pasar por mi hijo y la conversación siguió hasta la 1. Ella me preguntaba: ‘¿Y? ¿Nos vamos a ver el jueves?’”.Carolina. La mamá del nene acosado habló con varios medios.

Los chats que la complican

“Te quiero a vos, besarte todo”, fue uno de los mensajes de texto que le habría enviado la docente de música a su alumno de 13 años. En los chats que trascendieron se puede leer a la que sería la docente preguntándole al chico si sentía celos, y en otro mensaje pacta un encuentro entre ambos: “En la esquina por Pellegrini. Esperame ahí y nos tomamos un taxi, yo pago, vos no te preocupes”. También se ven al menos dos fotos con la cara de la mujer, que le pide discreción: “En serio, si la ven se pudre todo”. Luego de que él le dijera que tiene un regalo para ella, la mujer responde: “No quiero un regalito, te quiero a vos, ya te dije. Besarte todo”. En otro chat le reprocha: “Ni un ‘hola linda’, ‘amor’, nada. Qué feo”, y también reclama una fotografía de él: “Ni una foto tuya me mandaste al final”. Carolina, la madre del chico, aseguró que anoche sonó el teléfono mientras el niño dormía. “Miré el mensaje que decía: ‘Hola, mi marido se fue a dormir, escribime’. Cuando descubrí eso no entendía quién era”, sostuvo.