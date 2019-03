Acusaron al abogado de la Uocra de un apriete armado

Carolina Diocare

Neuquén. “Al otro día no fui a buscar un celular y mil pesos, no los necesito. Fui a buscar lo que era mío, tal vez no fue la forma”, afirmó el abogado de la Uocra, Alfredo Cury, previo a ser acusado por el apriete (quedó filmado) a un lavadero en el que le habrían robado 17 mil pesos y tres pares de lentes de sol de la guantera de su BMW.