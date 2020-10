Adele volvió a la televisión y deslumbró con su nueva figura

"Hello, it's me", comenzó la inglesa, haciendo referencia a su hitazo de 2015 "Hello". En este sentido, luego hizo referencia a que habían muchos comentarios sobre ella como presentadora y no como invitada musical. “Bueno, hay un par de razones: Mi álbum no está terminado, y estoy demasiado asustada para hacer ambas cosas", reveló sorprendiendo a los fans que esperaban su nuevo material discográfico, como estaba previsto para este año pero que pandemia hizo que se pospusiera. "Prefiero ponerme pelucas, tomar un vaso de vino o seis, y ver qué pasa" añadió risueña.

Adele SNL Monologue | Saturday Night Live with Adele talks Weight Loss and New Album | #SNL Full

Pero lo que más captó la atención del público es cuando la cantante habló de la increíble transformación en la que se ha embarcado para perder peso. "Sé que me veo diferente a la última vez que me vieron, pero debido a las restricciones de Covid y a la prohibición de viajar, tuve que viajar ligera y sólo pude traer la mitad de mí, y esta es la mitad que elegí", bromeó en referencia a los 70 kilos que perdió.

La cantante también interpretó sus clásicos durante uno de los sketches de la noche. Una parodia del reality show "The Bachelor", vio a Adele entrar en la competición como una concursante femenina en busca de una cita. "Estoy aquí porque me han roto el corazón muchas veces en mi vida, primero a los 19 años y luego, de forma más o menos famosa, a los 21 y luego, de forma aún más famosa, a los 25", dijo, refiriéndose a los títulos de sus tres primeros álbumes.

El sketch la vio soportar un sinfín de rechazos en los escenarios de citas de The Bachelor. En cada ocasión, interrumpió el rodaje con una de sus canciones - incluyendo Rolling In The Deep, Hello, Set Fire To The Rain y Someone Like You - para la creciente molestia de sus compañeros de reparto.

Adele Singing On SNL 2020 (Someone like you, When we were young, Hello, Rolling In The Deep)

Para cerrar su regreso a la televisión Adele dijo que le dedicaba el espectáculo a los trabajadores de primera línea en la pandemia de Covid-19, algunos de los cuales habían sido invitados al público socialmente distante de Nueva York.