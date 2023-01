Adrián Suar confesó si va a renunciar a su cargo en El Trece tras el fracaso del rating

Sucede que la vuelta de Gran Hermano le volvió a dar vida a la televisión cuando parecía que comenzaba a quedar relegada. Sin embargo, a este éxito de Telefe, El Trece no supo cómo contrarrestarlo para hacer del rating una competencia pareja.

Es por eso que los 20 puntos de rating diarios que hace el reality es una de las cosas que más preocupado mantiene al Chueco, quien intentó hacerle frente con El hotel de los famosos 2 pero debió correrlo de horario ante el fracaso.

Ahora, lejos de hacerse el desentendido, Adrián Suar habló sobre los problemas por lo que se encuentra atravesando El Trece y cómo él intenta llevar esto a cabo. “Es un momento difícil, nunca tuve un arranque (de año) tan difícil”, mencionó preocupado.

Ante los fracasos constantes con cada cosa que decide poner al aire el Chueco, se comenzó a barajar la posibilidad de que dé un paso al costado. Sin embargo, lo desmintió: “No, no son cosas que uno piensa generalmente”.

Tratando de ponerle paños fríos a la crisis, opinó que solo se trata de una mala racha y que las cosas cambiarán: “Me ha ido mal muchas veces. Me fue mejor y peor; es difícil ahora y acá estoy. Yo diría que no puedo encontrar el resultado artístico en una pantalla tan importante y que quiero”.

“Hay veces que imaginamos que las cosas salen de una manera y no salen. Puse dos novelas extranjeras y pensé que les iba a ir muy bien y les fue muy mal. Eso es un error mío, no es la primera vez que me pasa ni la última, el responsable soy yo. Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas en estos más de 20 años”, aseguró mostrando confianza para revertir la situación.