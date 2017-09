Advierten por chorizos y salchichas flojos de papeles

Las autoridades indicaron a los comerciantes que no pueden vender mercadería de dos firmas.

Cutral Co

La Dirección de Comercio y Bromatología de Cutral Co informó en las últimas horas que hay dos firmas comerciales de la Comarca Petrolera que no están habilitados para la venta de chorizos y salchichas parrilleras, y advirtió a la comunidad que no consuman esos productos.