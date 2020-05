Ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires pidió que el servicio de conexión a la red sea accesible para asegurar la interacción entre alumnos y docentes.

El profesor y ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, aseguró que "si no se liberan internet, no habrá muertos pero sí miles de chicos analfabetos". A casi dos meses de la suspensión de clases, el docente integra el Observatorio Argentinos por la Educación, quienes buscan que todos los alumnos y docentes puedan acceder a las plataformas educativas.