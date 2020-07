Afinan para el debut del Cantando: ¿arranca Carmen Barbieri?

Nada sencillo para un formato que no sale a escena desde hace ocho años, cuando en el 2012 se consagraron Fabio Moli y Natalie Scalzadonna.

Al mando estarán Ángel de Brito y Laurita Fernández. El chimentero anunció ayer que la escenografía está lista y que va a sorprender a la gente, con una disposición que intenta sostener la distancia social entre los conductores, el jurado y los participantes. A diferencia de lo que ocurrió siempre con estos formatos, no habrá “hinchada” y solo estarán en el piso algunos familiares y colaboradores.

Cada pareja estará formada por un famoso y un soñador. Y la lista definitiva tiene a Carmen Barbieri con Mariano Zito; Miguel Ángel Rodríguez con Lula Rosenthal; Dan Breitman con Florencia Anca; Laura Novoa con Patricio Arellano; Melina Lezcano con Juan Pérsico; Gladys La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo; la neuquina Sofi Morandi y Bruno Coccia; Jey Mammón y Carla del Huerto. También participarán Esmeralda Mitre y Nicolás Serraiti; Flor Torrente y Michel Hersch; Lola Latorre y Lucas Spadafora; Lizardo Ponce y Lucía Villar; Facundo Mazzei y Agustina Agazzani; Adabel Guerrero y Leandro Bassano; Flopy Tesouro y Pablo Turturiello; Mariana Brey y Fran Eizaguirre; Brian Lanzellotta y Ángela Leiva; Federico Salles con Cande Molfese y Agustín Sierra e Inbal Comedi, Karina Jelinek y Manuel Victoria.

¿Una campeona en la apertura?

De Brito dijo este lunes en LAM que es muy probable que Carmen Barbieri sea la encargada de abrir el certamen. La actriz viene de ser viral el fin de semana por el anuncio que le hizo su hijo Fede Bal de que se había curado del cáncer de colon que le diagnosticaron en el verano.

Todavía no arrancó y ya sumó bajas, peleas y polémicas

Todavía hay mucho que está por verse en este regreso del Cantando. Pero lo que ya es seguro, es que habrá polémica y escándalos. Antes del debut, Karina Jelinek anunció que Cristian Fontán iba ser su soñador, pero el fin de semana decidió cambiar de compañero y eligió a Manuel Victoria. “Primero que nada quiero decirles que Cris es un gran cantante y se nota que re buena persona. Eso no tiene nada que ver con mi decisión. Como saben, yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho. Después del primer ensayo noté que Cris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla”, dijo Jelinek. Y otra concursante la copió. Esmeralda Mitre también metió un cambio de pareja porque no le cerraba el tono de voz de su soñador.

Otra polémica tiene como centro a Agustina Agazzani, la modelo que tuvo un breve romance con Martín Baclini y generó una guerra con Cinthia Fernández, que terminó con la nueva pareja fuera del “Bailando”. La joven irá por la revancha y ya se la vincula sentimentalmente a uno de los protagonistas españoles de Elite.

Obvio, en el jurado también hubo guerra ya que Nacha Guevara no se lleva con Pepe Cibrián.

Cuatro ediciones con ganadores sorprendentes

La primera edición del Cantando por un sueño se realizó entre agosto y diciembre de 2006, como un segmento de Showmatch, y la campeona fue Iliana Calabró, que inmortalizó su versión de “Libre” junto a Ricardo Rubio. A fines de 2007 volvió y ganaron Tití Fernández y Micaela Salinas. Patricio Giménez y Priscila Suárez se llevaron la edición 2011 (conducida ya por José María Listorti) y en la cuarta, en 2012, se consagró a La Mole Moli junto a Natalie Scalzadonna.