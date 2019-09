Afirman que Maradona le dio el sí a Gimnasia y lo presentarían el viernes a cancha llena

Con este escenario, Maradona se reunió este miércoles con su abogado Matías Morla y el representante Cristian Bragarnik, quien lo asesora y fue el encargado de llevarlo a Dorados de Sinaloa, para analizar en profundidad la chance.

Finalizado ese encuentro, el propio Morla dio a entender que el sí está muy cerca, en declaraciones a ESPN: “Está feliz de que el club lo haya buscado porque no lo tenían en cuenta a nivel local. Estamos en un camino positivo para que Diego vuelva a dirigir”. Y hasta se ánimo a sostener que la operación está cerrada en un 93 %... Casi hecho.

FOX Sports Argentina on Twitter "DIEGO ESTÁ MUY CERCA DE DIRIGIR A GIMNASIA"#CentralFOX | El abogado de Maradona, Matías Morla, casi confirmó que va a dirigir al Lobo: "Él lo que quiere es dirigir, está en un 80%". pic.twitter.com/ewh1bhJBXn — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 4, 2019

Gimnasia se quedó sin entrenador luego de la salida de Darío “Indio” Ortiz, y el presidente Gabriel Pellegrino, a pesar de las dudas de algunos de sus pares de la CD, fue el principal impulsor del arribo de Maradona.

En un video que subió Morla, al Diego se lo ve con uno de los médicos que lo ayuda en su recuperación. “Quiero aclarar que estoy operado hace muy poco. Dicen que no me puedo mover, pero acá estoy”, afirmó en el video en el que se lo ve desplazarse por su casa.

Sin adelantar respuesta alguna, se mostró agradecido por la chance: “Que la gente de Gimnasia, por mis logros lejanos o porque quizás sean maradoneanos, se haya fijado en mí es algo muy tierno, lindo, que me llega al corazón”.

Incluso, les habló a los hinchas de Lobo: “Los llevo acá (en el corazón)”. Y les tiró un palo a los de Estudiantes: “Ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiró de los huevos para abajo y eso no se lo perdono a nadie”. Se refirió al presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, con quien está enemistado, y presuntamente a Fernando Burlando, abogado de su ex mujer Claudia Villafañe. Gimnasia sumó solo un punto en la Superliga y está último en la tabla de posiciones y en la de los promedios.

El emotivo tuit con el que el Bati se bajó...

Uno de los temas a resolver es la conformación del cuerpo técnico, que tendría dos ayudantes de campo y dos preparadores físicos, más un entrenador de arqueros. Maradona pensó en sumar a Gabriel Omar Batistuta pero el ex goleador de la selección se bajó con un sentido tuit, en el que explicó que debe operarse para seguir caminando a raíz de lo maltrecho que quedó físicamente tras largar el fútbol.

Gabriel Batistuta on Twitter Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando. Lamentablemente el 17/9 en Basilea Suiza tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor !!! — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 4, 2019

Ya sin Luis Islas -su ayudante de campo en Al Fujairah y la primera etapa en Dorados- Sebastián Méndez, que ya tiene casi 10 años como entrenador, podría ser el ayudante de campo y se haría cargo del equipo si por algún motivo Maradona no puede estar en algún momento.

¡Vuelve Diegote! ¡De diez!

