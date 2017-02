Aguad: la renuncia "está a disposición del Presidente"

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró hoy que su renuncia "está enteramente a disposición del Presidente", aunque aclaró que es una posibilidad en la que no pensó porque su cartera está buscando los caminos más transparentes para solucionar el conflicto por la deuda de la empresa Correo Argentino SA con el Estado.

"Mi renuncia está enteramente a disposición del Presidente", aseveró el ministro en declaraciones a Radio Con Vos. No obstante, advirtió que no analiza presentar su dimisión. "No lo pensé, porque el Presidente me dijo que busquemos mecanismos para que esto sea más transparente, y es lo que estamos haciendo", afirmó.

"Debí haber previsto que no bastaba con lo que hicimos, que hacía falta más por esta sospecha del conflicto de intereses. Y debí haber previsto que esto iba a ser usado políticamente", agregó Aguad al responder una consulta sobre si hizo alguna autocrítica sobre la actuación del Ministerio de Comunicaciones en el caso.