Aguirre a LMN: "Si ganamos es lógico, si perdemos complicaría"

Para Cipolletti y la región es histórico. ¿Qué importancia le otorga San Lorenzo?

Para nosotros tiene mucha importancia, es uno de nuestros grandes objetivos porque tenemos dos caminos para clasificar a la Libertadores 2018: uno es ganar la Copa Argentina y el otro, ganar la Libertadores. Entonces, vamos a encarar este partido con mucha seriedad. Hemos comprobado que cuando no se juega al 100% es difícil imponerse-

¿Cómo se motiva al equipo para enfrentar a un rival de Federal A después de jugar por Libertadores?

Es que justamente eso es lo que nos tiene que motivar. El pensar en clasificar a la Libertadores, aparte San Lorenzo nunca ganó la Copa Argentina. Pienso que el equipo va a estar bien y motivado.

Los batacazos se han dado por los penales y Cipolletti tiene un especialista en el arco. ¿Qué saben de Alasia y del rival de mañana?

Hemos estado viendo imágenes, tenemos información. Lo estamos tomando con la seriedad que se merece. No sentimos que el partido esté ganado de antemano ni mucho menos.

—¿Es una ventaja que Cipolletti llegue sin rodaje? Ustedes al menos ya jugaron uno por Copa...

Tal vez sí. Pero hay que ver que vamos a jugar con un rival motivado por enfrentar a un grande y ahí se empareja todo. Hemos visto a varios equipos de Primera quedar afuera contra rivales de categorías menores. Creo que hay que tomar este partido con muchisímo cuidado.

¿Saldrán a matar de entrada?

San Lorenzo lógicamente llevará la iniciativa, pero eso no significa que el rival no sea peligroso o que no nos pueda sorprender. Por eso tendremos que estar muy atentos.

Si San Lorenzo gana será normal porque es su obligación, si pierde se arma un escándalo. ¿Les genera algo de temor eso?

No es temor la palabra, lo tomamos como un desafío. Sabemos que si ganamos es lo lógico y si perdemos, una complicación para todos. A encararlo con la importancia que tiene.

—La vez pasada se generó una polémica con la fecha por la postergación de San Lorenzo. ¿Entendió el enojo de Cipolletti?

Sí, pero no sé bien cómo fue. No le di mucha atención al tema. Era un problema de calendario nuestro que estábamos compitiendo.

—¿Va a rotar el equipo y a poner varios refuerzos?

Sí, estamos manejando que jueguen algunos refuerzos y analizando variantes.

—¿Algún mensaje para los hinchas de la Patagonia?

Un saludo grande, seguramente algunos también serán de Cipolletti, y ojalá que todo salga bien y que sea una fiesta.

Pondrá un once de primer nivel

Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Juan Mercier y Alexis Castro; Gabriel Gudiño, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi el probable 11 del Ciclón.