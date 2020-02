Por su parte, el arrecifeño contó cómo se dio la llegada de su padre Alberto a la dirección técnico del equipo Chevrolet YPF. “Lo que sucedió es que Chevrolet quería hacer un cambio técnica ya hacía tiempo. Cuando me preguntaron, mi consejo fue que había que traer al mejor y coincide que el mejor es mi papá, no por otro cosa. Lo contrataron y se notó mucho, el equipo está muy motivado, tengo mucha confianza de que este año vamos a poder pelear el campeonato y me entusiasma para lo que viene”, concluyó.

El inicio del STC2000 2020 renueva las expectativas de Canapino

En lo que respecto a la formación que representa a la terminal, Agustín Canapino y Bernardo Llaver serán los pilotos oficiales que manejarán los dos Cruze atendidos por el chasista multicampeón en el Turismo Carretera.

Por su parte, Luciano Monti tendrá con autos de la marca dentro de una estructura privada. Esta alineación estaría muy cerca de concretar la llegada de José Manuel Urcera y el segundo piloto sería uno que ya defendió los colores de General Motors y que estuvo inactivo durante 2019.