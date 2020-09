Agustín Canapino: "Quiero seguir ganando carreras y campeonatos"

“Si ves la cámara on board te darás cuenta que no festejé. Pocas veces me pasó algo así. Fue porque estaba muy concentrado y me cuesta salir. Me pasó en 2017 con el campeonato de TC de La Plata, la carrera de la lluvia después. En 2016 con el campeonato de Súper TC2000… Cuando me bajé del auto mucho después me di cuenta de lo que se había generado. Podía haber ganador Matías. Pero es todo lo que queremos. Y fue puro, sin penalización” , manifestó Canapino en primera instancia.

Y agregó: “ Se dio. Si no lo pasaba a Matías en la largada quizá hubiera sido lo más aburrido del año. Las 33 vueltas fueron de pura exigencia. No podía relajarme. Sabía que se me iba a tirar. Nos tocamos dos veces al comienzo. Y especialmente en las últimas cinco vueltas. Era muy difícil contenerlo. Por eso la pongo dentro del podio de las carreras más difíciles que me tocó ganar”.

Canapino-Podio.jpg Agustín Canapino y su Chevrolet Cruze se llevaron la primera fecha del Súper TC2000 en el autódromo de Buenos Aires.

El arrecifeño le dedicó un párrafo a la gran largada que realizó para tomar la punta del Súper TC2000. “Tenía confianza que podía tener mejor ritmo en la final. Hoy te digo que no fue así. Especialmente sobre el final él se puso muy fuerte. Yo tenía dudas antes de la carrera porque largaba desde el lado sucio y encima no pude practicar la largada por el problema que tuvimos en los tanques llenos. Por suerte pudimos hacerlo a la perfección”, puntualizó.

Por su parte, contó los detalles de la lucha con Rossi. “Hacíamos maniobras distintas. Yo me enfocaba en salir bien de cada curva, lo hacía con menos ángulo, como en “V”. Matías me hacía diferencia en Reutemann y Ascari. Pero en los otros parciales yo contrarrestaba el andar de Matías”, explicó.

Además, dio su opinión sobre el nuevo auto del Súper TC2000. “Me encontré con un auto distinto. La última vez manejé un auto menos exigente, en Neuquén. La verdad no disfrutaba manejarlo. Ahora es al revés. Todos los pilotos nos bajamos con una sonrisa. Y ahora vamos a ir más fino y más rápido. Es muy lindo manejar un auto tan potente de tracción. Sería ideal tener el compuesto acorde a estos autos”.

Rubens Barrichello fue la gran atracción del fin de semana y el campeón 2016 no dejó pasar la ocasión para expresar su admiración sobre el brasileño. “Tener a Rubens en la categoría es muy groso. No sé si se valora su presencia. Es un crack. Es muy difícil lograr lo que hizo. Llegó, conoció el auto y se mandó un carrerón. Es un distinto. Parece un chico pese a la edad que tiene. Ojalá todos fuéramos como él”, aseguró.

Por último, Canapino remarcó cómo encaró el Equipo Chevrolet YPF la temporada 2020. “Yo quiero seguir ganando carreras y campeonatos. Fue un desafío grande. Después de un par de temporadas malas. Chevrolet quería hacer un cambio. Me pidieron mi opinión. Para mí el mejor técnico es mi papá, pero porque realmente lo es, no porque sea mi viejo. Yo le propuse que se hiciera cargo y le dije que no podía decir que no. Después se complicaron las cosas, llegó la pandemia, la cuarentena. Chevrolet había anunciado que en junio no iba a participar. El taller cerrado. Fue todo muy cuesta arriba. Y con ese panorama había que salir a pelear con estructuras espectaculares, como Toyota o Renault y el resto. Fue un gran desafío. Pero salimos a la pista y los dos autos que estaban adelante eran los Chevrolet”, cerró.