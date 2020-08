Agustín Sierra está muerto por Laurita

Sierra visitó ayer el piso de Los ángeles de la mañana, y Ángel de Brito le consultó sobre el tema. "Lo que yo siento es que Laurita te está mirando con otros ojos", le comentó el conductor. "Un poco de eso había escuchado. Es lindo lo que dice. Me gusta que me hable así", expresó el actor.

¿Te gusta Laurita?", soltó luego el conductor del ciclo. Agustín no perdió el tiempo y le tiró flores a Fernández: "Nunca la había visto en persona, es una linda mujer, muy hermosa, me encanta. Pero bueno, ahora es un momento de pandemia y vi lo de (Nicolás) Cabré, que está yendo y viniendo". Y luego aclaró: "Cada uno está en lo suyo, no es el momento".

El ex Chiquititas, que actualmente forma parte de la experiencia de Sex Virtual, tuvo una noche negra en su última performance en el Cantando. El cantante, junto con su compañera Inbal Comedí, interpretó "En la ciudad de la furia", uno de los clásicos de Soda Stereo, pero no pudieron convencer al jurado. "No me gustó nada, me pareció un disparate. Esas voces no pueden conciliarse en un millón de años. Fue muy feo", fue la dura devolución de Nacha Guevara, mientras que Karina La Princesita expresó: "Siento que no sabés ni siquiera lo básico de cantar".