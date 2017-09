En ese sentido, Bullrich, en declaraciones a Canal Trece, confirmó que en el operativo del 1 de agosto -la última vez que se vio a Maldonado- fueron 31 los efectivos de Gendarmería que bajaron hasta las cercanías del río Chubut en la provincia homónima, pero sólo un grupo de siete llegó a las márgenes del curso fluvial, la vía de escape que supuestamente habría elegido Maldonado para huir de sus perseguidores.

El 1 de agosto, por orden del juez federal de Esquel, Guido Otranto, la Gendarmería llevó a cabo un operativo para despejar un corte en un tramo de la ruta 40.

Bullrich precisó que los efectivos de Gendarmería que participaron del operativo fueron interrogados “en tres ocasiones” y calificó ese trabajo de averiguaciones como “especial y duro, al punto que nos criticó la propia Procuradoría”.

También informó que todos los teléfonos celulares de los gendarmes en la mira de los investigadores “están secuestrados” para su estudio.

Bullrich no se apartó de su postura inicial, de no realizar un “prejuzgamiento” del accionar de la Gendarmería. “Nuestra tarea es la cuidar las instituciones y tomamos la más difícil de las decisiones, la de no separar a los jefes de Gendarmería, porque la idea es cuidar a los que nos cuidan", dijo.

Garavano, a su turno, deploró el papel que ha tenido en el caso la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien culpó de llevar adelante una actuación “irregular”, al tiempo que lamentó de la cantidad de “mentiras y pistas falsas que rodean” la desaparición de Maldonado.

Ambos ministros admitieron su preocupación por el crecimiento de fenómenos “irracionales” como los del RAM, y ambos se pronunciaron por una diálogo pacífico sobre la problemática de los pueblos originarios, incluida la posibilidad de discutir “entrega de tierras” específicas para miembros de esas comunidades.

“Fue este gobierno el que llevó el temas de las comunidades aborígenes al ámbito del Ministerio de Justicia, porque nosotros queremos discutir este tema desde un punto de vista de derechos y no como en la gestión anterior, que llevaba la cuestión desde un punto de vista asistencialista y nada más", indicó Garavano.